شركتان تشتريان كراسة شروط المواسير الحرجة لمحطة كهرباء الوليدية

إبراهيم الشحات

عمرسالم



تقدمت شركتان بشراء كراسة شروط مناقصة المواسير الحرجة، والبلوف، الخاصة بمحطة توليد كهرباء الوليدية بمحافظة أسيوط، التابعة لشركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، التى طرحتها الشركة القابضة لكهرباء مصر بداية مايو الجارى.



وكشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لـ«المال»، عن أن الشركات التى اشترت كراسة الشروط، تضم شركة محلية، وأخرى أجنبية، لافتاً إلى أن تكلفة كراسة الشروط تصل إلى 27.5 ألف جنيه، وطرحت بعد موافقة جهات التمويل الخاصة بالمناقصة على مستندات الطرح.



وأضاف أنه من المقرر بدء تلق العروض من الشركات المحلية، والأجنبية، نهاية يوليو المقبل، على أن تقدم الشركة خطاب ضمان لصالح شركة الوجه القبلى، بقيمة 300 ألف دولار، بما يعادل 5.4 ملايين جنيه.



ﻭﻳﺼﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ التوليدية ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻰ، إلى 3350 ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﺼﺮ، ﻭﻳشمل ﻧﻄﺎﻕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻰ، ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺠﻴﺰﺓ -ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ- ﻭﺍﻟﻔﻴﻮﻡ، وﺑﻨﻰ ﺳﻮﻳﻒ، وﺃﺳﻴﻮﻁ، وﺍﻟﻮﺍﺩﻯ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، وﺳﻮﻫﺎﺝ، وﻗﻨﺎ، ﻭﺃﺳﻮﺍﻥ.



يذكر أن محطة «الوليدية» تخدم محافظة ﺃﺳﻴﻮﻁ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻭﺘجنب ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻷﺣﻤﺎﻝ، ﻭﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻰ.



فى ذات السياق قال إبراهيم الشحات، رئيس شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، إن عدد الشركات التى اشترت كراسة شروط مناقصة أنظمة التحكم الخاصة بمحطة توليد كهرباء الوليدية، ارتفع إلى 4 شركات، المملوكة لشركة الوجه القبلى بقدرة 650 ميجا وات فى أسيوط.



وأضاف الشحات لـ«المال»، أن الـ4 شركات اشترت كراسة شروط المناقصة، التى طرحت منتصف أبريل الماضى، وتلق العروض فى 29 يونيو المقبل، وتلتزم كل شركة بتقديم خطاب ضمان بقيمة 50 ألف دولار، لصالح شركة الوجه القبلى للإنتاج.



يشار إلى أن محطة الوليدية تنفذ ﻋﺒﺮ 18 ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺔ، بهدف ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﺭﺧﺺ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘهدف ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ %15 ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ، ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 700 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، وينفذ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺿِﻤﻦ الخطة ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ الكهرباء والطاقة 2012 - 2017.



ويشارك فى تدبير المكون ﺍﻷﺟﻨﺒﻰ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺤطة الوليدية، 4 ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﺗﺸﻤﻞ ﻗﺮﺿًﺎ ﻣﻦ صندوق الأوبك ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ الدﻭﻟﻴﺔ ‏(ﺃﻭﻓﻴﺪ‏) ﺑ55 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭ‏55 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻛﻮﻳﺘﻰ، ﻣﻦ الصندوق ﺍﻟﻌﺮﺑﻰ للإنماء ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻭ30 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭتمويل بقيمة 220 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻣﻦ البنك ﺍﻹﺳﻼﻣﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ «IDB».