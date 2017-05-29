لصالح المصرية لنقل الكهرباء والمجتمعات العمرانية

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Abb مصر تسعى لاقتناص مشروعات بـ 120 مليون جنيه



المال ـ خاص



قال محمد سالم، مدير المصانع بشركة «abb مصر»، وشمال ووسط أفريقيا، إن الشركة تسعى لاقتناص مشروعات جديدة بتكلفة 120 مليون جنيه.



وأوضح سالم فى تصريحات لـ «المـال»، أن الشركة المصرية للنقل طرحت مناقصات، لتوريد لوحات ضغط متوسط، وعالى لتطوير وتدعيم شبكات النقل والتوزيع، فى محافظات الجمهورية، لا سيما مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، والمجتمعات العمرانية، بتكلفة استثمارية تصل إلى 120 مليون جنيه.



ولفت إلى أن الشركة قدمت عروضها للمنافسة على تلك المشروعات، التى تنفذ لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة المجتمعات العمرانية، والبت فيها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



وأوضح سالم أن الشركة تنفذ محولات صغيرة وكبيرة، لإنارة المبانى، والشوارع، والمجمعات السكنية، منها القطامية هايتس، ولاك فيو، وكايرو فيستفيال، وتتراوح القدرات بين 50 و5000 كيلو وات، وتقوم الشركة بتصدير تلك المنتجات إلى دول من بينها الجزائر، ونيجيريا، لافتًا إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصنع المحولات الصغيرة، والكبيرة، يصل إلى 5000 محول سنويًّا وتستهدف زيادتها إلى 10000.



وقال إن شركته تنافس على مشروع الربط الكهربائى بين مصر، والسعودية، وتقدمت بعروضها التى من المقرر البت فيها خلال النصف الثانى من العام الجارى، ويسمح المشروع بتبادل قدرات بين مصر والسعودية، تصل إلى 3000 ميجا وات نظراً لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين، وتصل إجمالى استثماراته إلى 1.6 مليار دولار.



وتمتلك الشركة 6 مصانع على مساحة 100 ألف متر مربع، لتصنيع محولات الضغط المنخفض، والمتوسط، والعالى، وأكشاك التوزيع، ولوحات التوزيع، ويعمل بها 2000 عامل بالمصانع، وتستهدف إجراء توسعات فى مصانعها باستثمارات 10 ملايين دولار نهاية العام الجارى.



فى ذات السياق كشف مصدر مسئول فى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عن أن الشركة تسعى لضخ نحو 17 مليار جنيه، خلال العامين الماليين الجارى، والمقبل، من أجل رفع القدرة الاستيعابية للشبكة القومية للكهرباء، لتتعد 40 ألف ميجا وات بدلاً من 32 ألف ميجاوات حالياً.



وأضاف فى تصريحات لـ «المال» أنه ينفذ إحلال خطوط جهد 220 ك.ف بطول يصل إلى حوالى 324.5 كم، وإنشاء كابلات جديدة جهد 220 ك.ف، بطول يصل إلى حوالى 71 كم مزدوج، 15 كم فردى.

وإنشاء خطوط جديدة جهد 500 ك.ف المتعاقد عليها مع شركة State Grid بطول يصل إلى حوالى 1210 كم.



كما يجرى إنشاء خطوط هوائية جديدة جهد 500 ك.ف المتعاقد عليها مع شركة السويدى إلكتريك، وNCC السعودية بطول يصل إلى حوالى 426 كم، إحلال خطوط جهد 66 ك.ف بطول يصل إلى حوالى 79 كم، وإنشاء كابلات جديدة جهد 66 ك.ف بطول يصل إلى حوالى 24 كم.