الحكومة تستعد لإطلاق مصر لرأس المال المخاطر برأسمال 150 مليونًا

قابيل: الشركة ستقدم آليات تمويلية قصيرة المدى لمساعدة الشركات المتعثرة على العودة للإنتاج مرة أخرى





البداية بـ72 شركة تمت دراسة حالاتها.. وسيتم اختيار بعضها كمرحلة أولى

محمد ريحان

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إطلاق شركة «مصر لرأس المال المخاطر»، التي تستهدف تمويل المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها مرة أخرى، حيث يسهم في هذه الشركة مركز تحديث الصناعة، وشركة أيادي، وبنك الاستثمار القومي، وصندوق تحيا مصر، وتصل قيمة رأس مال الشركة 150 مليون جنيه.

وقال «قابيل»، خلال الاجتماع الذي عقده مع المهندس هاني توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة يونيون كابيتال، وحضره المهندس أحمد طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، ومينوش عبدالمجيد، العضو المنتدب للشركة، وغادة الجوهري، مدير إدارة تيسير التمويل بمركز تحديث الصناعة، إن إنشاء الشركة يسهم في مواجهة تبعات مرحلة التباطؤ التي مر بها الاقتصاد القومي في أعقاب ثورة يناير 2011، مشيراً إلى أن الشركة ستسهم بصورة مباشرة في استعادة عدد كبير من الشركات المتعثرة لأنشطتها الصناعية من خلال توفير آليات تمويلية قصيرة المدى، وتفعيل قنوات التواصل بين الشركات المتعثرة ومركز تحديث الصناعة للحصول على الدعم الفني.

وأوضح «قابيل» أن الشركة ستبدأ باكورة عملها بالمصانع التي تم تلقى طلبات تعثرها من خلال مركز تحديث الصناعة، حيث بلغ إجمالي الحالات التي استقر الرأي على إمكانية إعادة تشغيلها مرة أخرى إلى 135 حالة تم حل مشاكل 63 شركة، وتمت إعادتها للتشغيل، ومتبقى 72 شركة ستقوم شركة «مصر لرأس المال المخاطر» بدراسة تمويلها وإعادتها للتشغيل مرة أخرى.

من جانبه، قال هاني توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة يونيون كابيتال، وهى الشركة المسؤولة عن إدارة شركة مصر لرأس مال المخاطر، إن تأسيس الشركة يمثل خطوة مهمة نحو تحريك ملف المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها، مشيراً إلى أنه جار الحصول على موافقة هيئة سوق المال على إنشاء الشركة، حيث من المتوقع أن تصدر في غضون أسبوعين على الأكثر.

وأشار «توفيق» إلى أنه سيصدر قريباً تشكيل مجلس إدارة الشركة، حيث من المقرر أن يقوم المجلس بوضع المعايير والأسس الخاصة بموافقة الشركة على تمويل المشروعات المتعثرة، وتحديد أولويات التمويل بما يسهم في تحقيق أكبر استفادة من التمويل المتاح، لافتاً إلى أن مركز تحديث الصناعة سيكون بمثابة الذراع الفنية التي تتم من خلاله الدراسة الأولية للشركات المتقدمة للاستفادة من خدمات الشركة.