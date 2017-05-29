عودة موقع مدى مصر بعد حجبه الأربعاء الماضي

موقع مدى مصر

المال ـ خاص:



عاد موقع مدى مصر إلى عمله من جديد، صباح اليوم الإثنين، بعد أن تم حجبه الأربعاء الماضي.



وتعرض موقع مدى مصر للحجب عبر شبكات أغلب مقدمي خدمة اﻹنترنت في مصر، ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر أمني رفيع المستوى، أنه تم حجب 21 موقعًا إلكترونيًا داخل مصر؛ لتضمينها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيال هذه المواقع.