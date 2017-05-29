EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
عودة موقع مدى مصر بعد حجبه الأربعاء الماضي
الإثنين 29 مايو 2017 12:11 م
موقع مدى مصر
أخر الأخبار
موقع مدى مصر
المال ـ خاص:
عاد موقع مدى مصر إلى عمله من جديد، صباح اليوم الإثنين، بعد أن تم حجبه الأربعاء الماضي.
وتعرض موقع مدى مصر للحجب عبر شبكات أغلب مقدمي خدمة اﻹنترنت في مصر، ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر أمني رفيع المستوى، أنه تم حجب 21 موقعًا إلكترونيًا داخل مصر؛ لتضمينها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيال هذه المواقع.
لايف
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا