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بورصة وشركات
أوراسكوم للاتصالات تقر توزيع 524.5 مليون جنيه على المساهمين
الإثنين 29 مايو 2017 11:59 ص
شركة أوراسكوم للاتصالات
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شركة أوراسكوم للاتصالات
مصطفى طلعت:
اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة توزيع 524.5 مليون جنيه على المساهمين "ما يعادل 10 قروش للسهم" عن أرباح 2016.
وقالت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الإثنين، إن الجمعية العامة أقرت القوائم المالية وتقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات لعام 2016.
يشار إلى أن الشركة حققت أرباحا بقيمة 897.5 مليون جنيه خلال 2016، مقابل خسائر بلغت 3.6 مليار جنيه في 2015.
ويبلغ رأسمال أوراسكوم 2.2 مليار جنيه، موزعا على 5.3 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.42 جنيه للسهم.
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