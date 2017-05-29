العربية للاستثمارات تتحول للربحية خلال الربع الأول

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مصطفى طلعت:



تحولت شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، إلى الربحية خلال الربع الأول من 2017، لتسجل 1.1 مليون جنيه صافي ربح، مقابل خسائر بلغت 32.8 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام السابق.

يشار إلى أن العربية للاستثمارات حققت 27.6 مليون جنيه أرباحاً، خلال 2016، مقابل خسائر قدرها 7 ملايين جنيه خلال 2015.