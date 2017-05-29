وزير الإسكان يصدر 54 قرارا لإزالة التعديات بـ11 مدينة جديدة

الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان

بدور إبراهيم:



أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 54 قرار إزالة للتعديات الواقعة على الأراضى، ومخالفات البناء، بـ11 مدينة جديدة، حيث تم إصدار 33 قراراً لإزالة التعديات بمدينة سوهاج الجديدة، و6 قرارات لإزالة التعديات بمدينة الفيوم الجديدة، و5 قرارات لإزالة التعديات والمخالفات بمدينة شرق بورسعيد، و3 قرارات لإزالة مخالفات البناء بمدينة العبور، و6 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمدن: القاهرة الجديدة، بنى سويف الجديدة، أسيوط الجديدة، 15 مايو، المنيا الجديدة، وأخميم الجديدة، إضافة إلى قرار لإزالة مخالفات البناء بالقرى السياحية.



وقال الوزير: فى مدينة سوهاج الجديدة، تمثلت التعديات التى صدر لها قرارات إزالة فى الاستيلاء على أراضٍ بمنطقة 2800 فدان، واستصلاحها وتسويتها تمهيداً لزراعتها بالمحاصيل الموسمية، وحفر آبار مياه جوفية، بدون سند، وبدون الحصول على ترخيص، وفى مدينة الفيوم الجديدة، تنوعت التعديات فيما بين زراعة الأرض بالزراعات الموسمية وأشجار الزيتون والنخيل، ومزارع دواجن، وبناء منازل بالطوب الأبيض، وفى مدينة شرق بورسعيد، شملت التعديات بناء شاليهات بدون ترخيص، وإقامة مبانٍ ومزارع.



وأضاف أن فى مدينة العبور صدرت القرارات لإزالة مخالفات البناء بالقطع (14 بلوك 19026– 22 بلوك 19068 - 1 بلوك 19039) بالحى الرابع، والمتملثة فى بناء دور ثان وغرف سطح بدون ترخيص وبالمخالفة للترخيص الصادر للبناء، موضحاً أن التعديات والمخالفات بباقى المدن تمثلت فى إقامة مبان، ومزرعة دواجن، والاستيلاء على الأرض وتسويتها للزراعة، واستخدامها للتشوين وعربات التحميل من قبل إحدى شركات الأسمنت، وذلك بدون ترخيص.



ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولى أجهزة المدن، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.