بنك الإسكندرية ينضم لممولي مبادرة مشروعك

بنك الإسكندرية إنتيسا سان باولو

أمانى العزازي:



انضم بنك الإسكندرية، لقائمة البنوك الممولة لمبادرة «مشروعك» فى محافظة بورسعيد، وهو المشروع القومى للتنمية المجتمعية التابع لوزارة التنمية المحلية.



قال السيد سعدون، مدير مشروعك ببورسعيد بوزارة التنمية المحلية، إن بنك الإسكندرية انضم لمبادرة «مشروعك» كأول بنك خاص، ينضم بجانب 5 بنوك حاليًا، القاهرة، ومصر، والتنمية الزراعى، والأهلى، والإسكان والتعمير.



يذكر أن مبادرة مشروعك تقدم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عدة خدمات تمويلية وفنية، منها قروض قصيرة، ومتوسطة الأجل تبدأ من 1000 جنيه، وحتى مليونى جنيه على 5 أعوام، بفائدة متناقصة لا تتجاوز %5، وفقا لبروتوكول وقع بين وزارة التنمية المحلية والبنك المركزى.



وشهد ت مبادرة مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية، التى أطلق فى 2015، تطور نوعى فى وسائل الدعاية، وآخر شعارتها الدعائية «الشباك الأخضر فتحة خير»، تزامنًا مع تيسيرات جديدة للمستفيدين من مبادرة مشروعك، أعلنتها وزارة التنمية المحلية مؤخرًا، شملت التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربى لتمويل المشروعات الخاصة بالمبادرة، بآلالات، وأجهزة، ومعدات بأسعار خاصة، ومنح المشروعات رخص تشغيل مؤقتة، تصل لـ5 أعوام، فضلًا عن فترة سماح، تصل إلى عام.



وأشاد سعدون، بتطوير وزير التنمية المحلية لأساليب الدعاية للمشروع، بداية من تغيير رمزه للشباك الأخضر، وتكثيف الدعاية له بمحافظات الجمهورية.



وكشف سعدون عن أن إجمالى القروض المزمع أن تقوم البنوك المشاركة بالمشروع ضخها للمستفيدين فى المحافظة، تبلغ 48 مليونًا و328 ألفًا و800 جنيه، لافتًا إلى أنه نفذ 178 مشروعًا، ضمن مبادرة مشروعك، بقيمة 5.7 مليون جنيه، فيما ينتظر 85 مشروعًا الموافقه على التمويل بإجمالى 21.3 مليون جنيه.



وأوضح أن بنك مصر يتصدر قائمة البنوك الممولة للفرص الاستثمارية، بـ 409 مشروعات، يليه بنك التنمية الزراعى، بـ 202 مشروع، والقاهرة بـ 140 مشروعًا، ثم البنك الأهلى 81 مشروعًا، والإسكان والتعمير 6 مشروعات.



من ناحيه أخرى أشار سعدون إلى أن 875 طلبًا بقيمة ٥ ملايين و950 ألف جنيه رفضوا، لانعدام جدواهم الاقتصادى، وعدم انطباق شروط مبادرة مشروعك على أصحابهم.