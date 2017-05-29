الأوروبي لإعادة الإعمار يعتزم تخصيص350 مليون يورو لتغذية الطاقة

الطاقة النظيفة

سمر السيد:



يعتزم مجلس إدارة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية الموافقة على تخصيص 350 مليون يورو للمشاركة فى تمويل 16 مشروعاً ببرنامج تعريفة تغذية الطاقة المتجددة، فى 7 يونيو المقبل.



وقالت كاترينا هانسن، نائب رئيس البنك، على هامش المؤتمر الصحفى الذى نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أمس الأحد، بمناسبة التوقيع على اتفاقية لتمويل مشروع معالجة الصرف الصحى ببحيرة قارون فى الفيوم، انه سيمول %30 من إجمالى تكلفة كل مشروع على حدة على أن تقوم جهات أخرى باستكمال التمويل.



وكان البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار ومؤسسة أوبك الأمريكية قد انسحبا فى يونيو 2016 من تمويل مشروعات برنامج تعريفة الطاقة، بعد فشلهما فى التوصل لاتفاق مع الحكومة بشأن اللجوء للتحكيم الدولى عند نشوب نزاعات قانونية بين أطراف التعاقدات.



وقالت هانسن لـ«المال»، إن البنك يخطط حالياً لزيادة استثماراته بمصر خلال 2017 فقط بنسبة %25، لتسجل نحو مليار يورو لتمويل 22 مشروعاً، مقابل 750 مليونا نهاية 2016 فى 17 مشروعاً، ومن المقرر توجيهها لقطاعات عدة تشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الزراعية بجانب الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية والبيئة والمرأة.



كانت جانيت هاكمان، المدير التنفيذى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والممثل المقيم للبنك فى مصر، قد قالت فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن البنك لديه برنامج لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر محفظة تبلغ 410 ملايين دولار، سيتم توزيعها من خلال 6 بنوك محلية شريكة، لصالح 150 عميلاً.



وأضافت هانسن، أن البنك يمول مشروعاً قائماً بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر يجرى تنفيذه حالياً بإجمالى 206 مليون يورو، مشيرةً إلى أن هناك مناقشات تجرى بالتوازى مع الهيئة أيضاً لتوفير تمويل جديد بقيمة 290 مليون يورو لصالح مشروع جرارات السكك الحديدية Railway locomotives .



وأكدت أن الحكومة عرضت على البنك المشاركة فى تمويل إنشاء مشروعات السكك الحديدية فى العاصمة الإدارية الجديدة، لكنها لفتت إلى أن الدراسات الخاصة بتلك المشروعات ما زالت فى مراحلها الأولى، مشيرة إلى أن البنك سيرحب بالمشاركة بعد اكتمال الدراسات النهائية.



ولفتت إلى أن إجمالى المحفظة التمويلية لكل المشروعات التى مولها البنك فى مصر منذ 2012 حتى الآن بلغت نحو 2.6 مليار يورو بالمجالات المالية والصناعات الزراعية والتصنيع والخدمات ومشروعات البنية التحتية كالطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحى ودعم خدمات النقل.



وقالت إن القرض الذى قدمه البنك لتمويل مشروع معالجة الصرف الصحى ببحيرة قارون بمحافظة الفيوم يبلغ 186 مليون يورو، ويتم الصرف على شريحتين الأولى 137 مليون يورو والثانية بنحو41 مليون، مؤكدةً أن المشروع أصبح جاهزاً للتنفيذ بعد الانتهاء من وضع الدراسات.

