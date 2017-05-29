3 شركات تسحب كراسة شروط إنشاء 4 مجمعات صناعية بالصعيد

طارق قابيل 2

عمر سالم:



سحبت 3 شركات تطوير صناعى كراسة الشروط الخاصة بإقامة 4 مجمعات بمحافظات الأقصر وأسيوط وقنا وسوهاج تضم نحو 800 وحدة صناعية.



ورفضت مصادر بهيئة التنمية الصناعية الإفصاح عن أسماء تلك الشركات، لافتة الى أن الهيئة ستتلقى العروض فى 5 يونيو المقبل.



وأشارت إلى تخصيص أراضى المجمعات الأربعة للمطورين الصناعيين للاستفادة من خبرتهم فى مجال إنشاء وتطوير وإدارة المناطق والمجمعات الصناعية.



وطرحت وزارة التجارة والصناعة منتصف الشهر الجارى كراسة الشروط لأربع مجمعات صناعية، على مساحة 1.2 مليون متر، على أن يضم كل مجمع 200 وحدة.



وأضافت المصادر أن كل محافظة ستحدد نوعية الأنشطة الصناعية التى سيتم تخصيص وحدات لها، على أن تكون الأولوية للصناعات الغذائية، فضلاً عن تخصيص وحدات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد أعلن عن طرح مجمعات صناعية بصعيد مصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى أطلقها خلال مؤتمر الشباب الثانى فى أسوان يناير الماضى.



وفى سياق أخر، انتهت هيئة التنمية الصناعية من تخصيص 60 وحدة صناعية بالمجمع الصناعى بمدينة بدر، على أن يتم تخصيص باقى الوحدات للمستثمرين نهاية يونيو المقبل.



يقع المجمع الصناعى بمدينة بدر على مساحة 88 ألف متر مربع، ويضم 88 وحدة صناعية، بمساحات تتراوح بين 480 و960 متر مربع، مخصصة لقطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والغزل والنسيج.



ويسدد المستثمر الراغب فى المنافسة على الوحدات الصناعية %5 من إجمالى قيمة المصنع لإثبات جديته، ترتفع إلى %25 فى موعد أقصاه 15 يومًا من تاريخ الموافقة على التخصيص.

