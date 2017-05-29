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بنـــوك
عروض من سيتي وباريبا ودويتشه لتدبير مليار دولار لبنك مصر
الإثنين 29 مايو 2017 10:08 ص
عاكف المغربى 2
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عاكف المغربى 2
محمد سالم:
بدأ بنك مصر فى تلقى عروض مصارف عالمية، بينها «سيتى بنك» و«بى إن بى باريبا» و«دويتشه»، بهدف جمع ما يزيد عن مليار دولار عبر الأسواق الخارجية باستخدام عدد من الأدوات المالية التى يجرى دراستها ومن المقرر حسمها خلال الشهر المقبل، أو عقب إجازة عيد الفطر على أقصى تقدير.
قال عاكف المغربى، نائب رئيس البنك فى تصريحات لـ«المال»، إن العروض تركز على المقارنة بين 3 أدوات مالية يمكن الحصول على السيولة من خلالها، الأولى تتعلق بطرح سندات دولية للاستفادة من أسعار العائد الجيدة، والعمل على تواجد البنك فى أسواق الدين العالمية، والثانية تعتمد على إجراء عمليات توريق فى الخارج لبعض أصول البنك، مثل محافظ التحويلات، والمدفوعات الإلكترونية، التى تجرى عبر بطاقات فيزا، وماستر كارد، وغيرهما، وترتكز الأداة الأخيرة على جمع السيولة المستهدفة عبر قروض مشتركة تدبرها وتسوقها بنوك فى الخارج، سواء بمنطقة الخليج أوغيرها.
وأضاف أن البنك بصدد الاجتماع خلال الشهر المقبل، عقب إجازة عيد الفطر، مع ممثلى مجموعة البنوك العالمية لمناقشة رؤيتها بشأن الأدوات المالية الثلاثة واختيار أفضلها.
وأشار إلى أن دراسات البنك تشمل مجموعة من المشتقات والأدوات المالية الأخرى، لكنها ذات أولوية أقل، لافتًا إلى أن التركيز ينصب على السندات، والتوريق، والقروض المشتركة
وكان البنك الأهلى المصرى، كان قد أعلن عن السعى لطرح سندات دولية بقيمة من 1 إلى 1.5 مليار دولار مطلع العام الجارى، لكنه قرر إرجاء التنفيذ واستكمال الدراسات لاختيار الوقت المناسب، حسبما قال مصدر لـ«المال» فى وقت سابق.
ونشط بنك مصر، منذ تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى، فى عقد صفقات لتدبير عملات أجنبية من الخارج لتلبية احتياجات عملائه، ووقع قبل أيام عقد، مع بنك التنمية الصينى للحصول على 500 مليون دولار لمدة 8 أعوام،
وبذلك فإن إجمالى القروض الخارجية التى اتفق البنك بشأنها أو الخاضعة للتفاوض خلال العام الجارى، تصل إلى نحو 2.5 مليار دولار، متضمنة الاتفاق الصينى الجديد، بالإضافة إلى قرضين بقيمة 750 مليون دولار من المصرف السويسرى (كريدى سويس)، والصينى (آى. سى. بى. سى)، بواقع 250 مليونًا من الأول، و500 مليون من الثانى، وتمويل بقيمة 50 مليون دولار من مصرف أبو ظبى الإسلامى، و200 مليون دولار من البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد (أفريكسم بنك)، و500 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبى.
ونمت أرصدة الديون الخارجية المستحقة على البنوك المحلية بنحو %56.5 على أساس سنوى، لتصل إلى 4.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بنحو 2.7 مليار دولار عام 2015.
وتشكل مديونية البنوك نسبة %6،3 من إجمالى رصيد الدين الخارجى لمصر، المقدر بحوالى 67.3 مليار دولار فى ديسمبر الماضى.
ويرى مسئول مصرفى – فضل عدم نشر اسمه- أن أرصدة الديون الخارجية الخاصة بالبنوك لا تعد مشكلة، لأنها أحد بنود الخصوم، مثل الودائع ورأس المال وغيرها، ويتم استثمارها فى أصول بذات العملة، ومع عملاء يمتلكون مصادر دخل بالدولار، وبالتالى لا تخضع لمخاطر سعر الصرف، أو عدم السداد.
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