مواقيت الصلام اليوم الإثنين 29 مايو

لمدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء قيام‏ Cairo 03:12 AM 04:55 AM 11:53 AM 03:29 PM 06:50 PM 08:21 PM 12:24 AM Port Said 03:03 AM 04:48 AM 11:49 AM 03:28 PM 06:49 PM 08:22 PM 12:17 AM Damanhour 03:12 AM 04:56 AM 11:56 AM 03:34 PM 06:55 PM 08:28 PM 12:25 AM Alexandria 03:13 AM 04:57 AM 11:58 AM 03:37 PM 06:58 PM 08:31 PM 12:28 AM Giza 03:13 AM 04:55 AM 11:53 AM 03:29 PM 06:50 PM 08:21 PM 12:24 AM Suez 03:08 AM 04:50 AM 11:48 AM 03:24 PM 06:45 PM 08:16 PM 12:19 AM Assiut 03:24 AM 05:01 AM 11:53 AM 03:22 PM 06:44 PM 08:11 PM 12:30 AM Asyut 03:24 AM 05:01 AM 11:53 AM 03:22 PM 06:44 PM 08:11 PM 12:30 AM Tanta 03:10 AM 04:54 AM 11:54 AM 03:32 PM 06:53 PM 08:25 PM 12:23 AM Damanhur 03:12 AM 04:56 AM 11:56 AM 03:34 PM 06:55 PM 08:28 PM 12:25 AM

متابعات:تقدم بوابة المال مواقيت الصلاة في مدن ومحافظات مصر، اليوم الإثنين، 29 مايو 2017.