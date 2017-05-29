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وزارة المالية تطرح 1.5 مليار جنيه سندات خزانة
الإثنين 29 مايو 2017 07:15 ص
وزارة المالية المصرية
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وزارة المالية المصرية
متابعات:
يطرح البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه، الأولى بقيمة مليار جنيه لأجل 3 سنوات، والثانية بقيمة 500 مليون جنيه، لأجل 7 سنوات.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
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