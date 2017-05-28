ضبط أدوية مهربة بجمارك الصادر بالدخيلة

ميناء الدخيلة

كتبت مها أبوودن



ضبطت الإدارة العامة لجمارك الصادر بالدخيلة برئاسة مصطفى أحمد الغرباوى مدير عام جمارك الصادر بالدخيلة محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية.



وتم الضبط عند إنهاء إجراءات الإفراج عن مشمول حاوية تابعة لإحدى شركات الاستيراد والتصدير ومصدرة الى هونج كونج، حيث تقدمت شركة شركة ل . ل . أ لتشكيل لجنة جمركية لإنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول البيان الجمركى رقم 10343 لسنة 2017 صادر نهائى بإسم والصنف طبقا للمستندات عبارة 1000 كرتونة ملطف للجلد لتصديرها إلى هونج كونج.



وتم تشكيل لجنة جمركية مشتركة للمعاينة الفعلية حيث تبين وجود 194 كرتونة بها 40740 عبوة مرهم للجلد كيريللا و174 كرتونة بها 13920 عبوة كيريلا محلول لعلاج الجلد و262 كرتونة بها 16768 عبوة فوار إيبيماج لعلاج زيادة الأملاح و169 كرتونة بها 18590 قمع ألبوتيل بولكريسولين لعلاج الإلتهابات و46 كرتونة بها 7774 عبوة مرهم دروموفيت، وكرتونة بها 132 علبة بكل علبة 3 شريط وبكل شريط 15 كبسولة رواكول لعلاج المرارة.



وهذه الأصناف غير مدرجة بالمستندات المقدمة للتصدير ومن إنتاج شركات أخرى دون تقديم تنازلات عنها مع عدم تقديم موافقة مسبقة على التصدير من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية.



قرر العدوى مصطفى رئيس اﻹدارة المركزية لجمارك الدخيلة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات وإخطار وزارة التجارة.