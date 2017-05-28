ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

المال- خاص:

نشرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مساء اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية عبر موقعها الإلكتروني.

يذكر أن اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الإقليم، قد اعتمد النتيجة بنسبة نجاح 80.89%.

وقال محمد عبدالهادي القطب، وكيل وزارة التربية والتعليم: إن إجمالي المتقدم للامتحان بلغ 135120 طالبًا وطالبة، حضر منهم 133520، ونجح 108011.

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