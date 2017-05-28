مؤمن زكريا وكهربا يعتديان بالضرب على رامز جلال

مؤمن زكريا وكهرباء مع رامز

أحمد الدسوقى



استضاف الفنان رامز جلال، النجمين الكبيرين كهربا ومؤمن زكريا، نجوم منتخب مصر، فى ثانى حلقات برنامجه "رامز تحت الأرض".



وظهرا النجمين الكبيرين فى البداية مع الإعلامى نيشان، ثم انطلقا فى الصحرا لتصوير برومو للحلقة، وتعالت أصواتهما أثناء سير السيارة التى تقلهما بسرعة كبيرة فى الرمال.



وبعد أن توقفت السيارة فى الرمال تعالت صيحاتهما عقب ظهور "السحلية"، التي يرتديها رامز جلال -قبل أن يكشف عن نفسه-

وقذف كهربا "رامز" بزجاجة المياه قائلاً له: "هقتلك"، كما انطلقا نحوه مؤمن زكريا واعتدا عليه بشكل مبرح قبل أن يصالحهما رامز.



وحققت الحلقة الأولى من برنامج رامز جلال نجاح كبير من خلال نسب المشاهدة، وكانت الضحية الأولى لبرنامج المقالب الشهير هي الفنانة الاستعراضية فيفي عبده.