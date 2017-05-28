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نقل وملاحة
وزير الطيران يكرم رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية
الأحد 28 مايو 2017 05:48 م
شريف فتحى وزير الطيران 22
أخر الأخبار
شريف فتحى وزير الطيران 22
دعاء محمود
استقبل شريف فتحي، وزير الطيران المدني، بمكتبه، اليوم الأحد، الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية وفريق عمله.
وتهدف الزيارة لتهنئتهم باختيار مصر ممثلة في الدكتور عبد العال بمقعد في المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وذلك خلال الدورة التاسعة والستين للمجلس التي عقدت الشهر الحالي، ومن قبله قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتعيين الدكتور أحمد عبد العال ومرشح مصر رئيسًا للجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية لمدة عامين، وذلك تقديرا لدور ومكانة مصر على المستوى العالمي والأفريقي في مجال صناعة النقل الجوي.
وخلال اللقاء قدم وزير الطيران شهادة تقدير للدكتور عبد العال، وفريق العمل بالهيئة الدكتور أشرف صابر رئيس الإدارة المركزية للبحوث، وأحمد سعد مدير عام الشئون الدولية، وأشاد الوزير بالمجهود المتميز الذي يقوم به جميع العاملين بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مجال صناعة النقل الجوي.
نقل وملاحة
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