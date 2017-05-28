هبوط 5 بورصات بقيادة الرياض ودبى.. وصعود القاهرة

البورصة المصرية شعار

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات 3 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات، اليوم الأحد، بقيادة بورصة القاهرة بفضل الشركات العقارية، بينما هبطت مؤشرات 5 بورصات أخرى تصدرتها الرياض ودبى، وسط انخفاض ثقة المستثمرين بعد اتفاق منظمة أوبك علي تمديد تخفيضات إنتاج الخام لمدة 9 شهور لتعزيز أسعار النفط.



وذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الأحد، أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية تقدم 0.9 % ليرتفع إلى 13205 نقطة، بفضل شركتين عقاريتين هما إعمار العقارية التي قفز سهمها 9.1 %، وشركة طلعت مصطفى التي ارتفعت أسهمها 2 %.



وصعد مؤشر بورصة الدوحة 0.6 % ليزداد إلى 10123 نقطة، بينما كسب مؤشر بورصة البحرين بنسبة بسيطة بلغت 0.2 % ليستقر عند 1317 نقطة.



وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 1.2%، خلال تعاملات أول يوم عمل هذا الأسبوع، ليصل إلى 6783 نقطة فى بورصة الرياض، وسط تعاملات ضعيفة مع بداية شهر رمضان المقبل، الذى يقل فيه نشاط المستثمرين الذين يتجهون إلى الإنفاق الاستهلاكى، كما أن أسعار أسهم 161 شركة هبطت اليوم سهماً ولم يرتفع سوي أسعار أسهم وهبط 5 شركات فقط، وكان سعر سهم نماء للبتروكيماويات الأكثر هبوطًا 10 % الذى يمثل الحد الأقصى لحركة السهم اليومية.



وهبط مؤشر سوق مال دبي لعام بأكثر من 1% ليصل إلى 3294 نقطة، ليسجل أقل مستوى منذ نوفمبر الماضي، وسط تعاملات ضعيفة، وكذلك مؤشر بورصة الكويت 0.6 % ليصل إلى 6650 نقطة.



وانخفض مؤشر سوق مال أبوظبي العام بأكثر من 0.5 % ليسجل 4496 نقطة، بينما خسر مؤشر بورصة مسقط نسبة أقل بلغت 0.3 % ليستقر عند 5387 نقطة.