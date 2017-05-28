حجب موقعى جريدة البورصة والديلي نيوز ايجيبت

- سكرتير نقابة الصحفيين: الحجب في كل العالم.. وسنجتمع لبحث الأسباب

- البلشي: انتهاك شديد الخطورة.. ولابد من تدخل النقيب





إيمان عوف

انضم موقعي جريدة البورصة والديلي نيوز ايجيبت -الحاصلتان على ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة- اليوم الأحد، إلى قائمة المواقع المحجوبة، بعد مصر العربية ومدى والمصريون، وغيرها من عشرات المواقع.





وعلق حاتم زكريا، سكرتير نقابة الصحفيين، على الأمر قائلًا: "إن الحجب يحدث في كل أنحاء العالم، وتلقينا العديد من المذكرات التي تقدمت بها عدد من المواقع أغلبها غير حاصلة على ترخيص المجلس الأعلى للصحافة، في حين أن هيئة المكتب لم تتلقي أي مذكرات من جريدة البورصة، لكن سنعقد اجتماعًا اليوم لمناقشة كيفية التعامل مع الأمر، خاصة وأن إغلاق وحجب المواقع يضر بمصلحة العشرات من أعضاء النقابة وهو سيجسد عبئاً جديدًا".





وقال خالد البلشي مقرر لجنة الحريات ووكيل نقابة الصحفيين السابق، "إن سياسة الحجب تتمدد وتتواصل لتصل موقع البورصة وديلي نيوز ايجيبت رغم كونها مؤسسة مصرية، ورغم ذلك فإن نقيب الصحفيين لازال ينتظر الشكاوى وهناك طلب باجتماع طارئ للنقابة مقدم منذ أمس بما يعني ضرروة حدوثه خلال 24 إلا إذا كان للنقيب رأي أخر".





وتابع البلشي: "إننا أمام وقائع مصادرة واضحة لمواقع صحف حاصلة على ترخيص مصري (البورصة وديلي نيوز ايجيبت والمصريون) ومواقع شركات صحفية تصدر من داخل مصر (مدى مصر ومصر العربية وبوابة القاهرة ) وموقع تابع لحزب موقع الشعب، فضلا عن تشريد الصحفيين العاملين بهذه الصحف، والهجمة تتواصل فإذا كان النقيب وجانب من أعضاء مجلس نقابتنا غير معنيين بالحرية باعتبارها سارت فعل فاضح أو ممارسة سيئة السمعة في عرفهم فليتحركوا للتصدي لقطع عيش عشرات الصحفيين".





واعتبر البلشي أن الحجب ليس فقط مصادرة لابد من التصدي لها، بل هو انتهاك شديد الخطورة ضد الصحافة وحريتها، فضلًا عما يمثله من اعتداء صارخ على الحق في المعرفة وقطع للأرزاق وتشريد الصحفيين، وهي خطوة لم يفعلها نظام مبارك سوى خلال أيام الثورة ولمدة لم تتجاوز عدة ساعات.





وأكد أن التضامن مع الزملاء في كل المواقع المحجوبة ليس كافيًا، ولكن لابد من خطوات أوسع من التضامن وحملة قوية تفضح هذه الجريمة ضد الصحافة وحريتها -على حد تعبيره.