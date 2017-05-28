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سيـــاســة
اتحاد الأطباء العرب يستنكر نشر أكاذيب عنه من مصادر مجهولة
الأحد 28 مايو 2017 04:40 م
اتحاد الأطباء العرب
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اتحاد الأطباء العرب
إيمان عوف
استنكرت الأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب اليوم الأحد 28 مايو 2017، نشر بعض المواقع الاخبارية لمعلومات مغلوطة تستهدف سمعة الاتحاد وأمينه العام الدكتور أسامة رسلان من مصادر مجهولة.
وكانت عدد من المواقع الاخبارية نشرت بياناً تدعى فيه أنه صادر عن المركز الاعلامى لاتحاد الأطباء العرب ويزعم أن اتحاد الأطباء العرب عين أمينا عاما مؤقتا وعددا من المعلومات المغلوطة حول بعض القضايا التى تتناولها المحاكم المصرية.
كما تشير بعض البيانات الى نقل الأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب خارج جمهورية مصر العربية وهذا لم ولن يحدث.
وفى تصريح للدكتور أسامة رسلان الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب متعجباً من حالة الهستريا التى انتابت البعض هذه الأيام حيث تدعى نقابة الأطباء أيضا أن لديها أمينا عاما للاتحاد وهذا الكلام غير حقيقى ومناف للمنطق، فضلا عن النظام الأساسى لاتحاد الأطباء العرب، كما يرجى من المواقع والصحف، خاصة المعروف عنها المصداقية والشفافية قبل نشر أى أخبار تخص اتحاد الأطباء العرب التحقق من خلال الأمانة العامة بـ 42 ش القصر العينى دار الحكمة الدور الثانى.
يذكر أن اختيار الأمين العام للاتحاد أو عزله هو من اختصاص المجلس الأعلى للاتحاد والذى جدد الثقة للأمين العام الحالى الدكتور أسامة رسلان فى اجتماعه الأخير والذى عقد بالسودان نهاية العام 2016 بحضور 13 دولة من أصل 16 ممن لهم حق التصويت ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأعلى للاتحاد يوم 1 يوليو 2017 لنظر مخالفة نقابة أطباء مصر للنظام الأساسى للاتحاد.
يذكر أن المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب يضم فى عضويته 21 دولة منها 16 فقط تتمتع بحق التصويت و 5 مشاركة وليس لها حق التصويت ويرأس المجلس الأعلى للاتحاد حالياً الدكتور عبدالعظيم كبلو.
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