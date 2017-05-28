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سيـــاســة
لجنة الأعلى لتنظيم الإعلام تهاجم برنامج رامز تحت الأرض
الأحد 28 مايو 2017 04:31 م
حاتم زكريا
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حاتم زكريا
إيمان عوف
قال حاتم زكريا، رئيس لجنة المواثيق الإعلامية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه سيتواصل مع حمدى الكنيسى، رئيس اللجنة التأسيسية للإعلاميين، لبحث الإجراءات القانونية التى يمكن اتخاذها حيال برنامج « رامز تحت الأرض» المذاع على شبكة قنوات "MBC".
وأضاف أن اللجنة التأسيسية للإعلاميين قررت مخاطبة المجلس الأعلى الإعلام لما شهدته الحلقة الأولى من الألفاظ الخارجة والإيحاءات والخروج عن القيم المجتمعية.
وأكد رئيس لجنة المواثيق الإعلامية فى تصريحات خاصة لـ« فيتو» أنه يجب على نقابة الإعلاميين إصدار بيان للرأى العام وكذلك تقديم بلاغ للنائب العام بشأن المخالفات التى جاءت فى البرنامج.
أما عن موقف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فأشار «زكريا» إلى أن المجلس سيجتمع الأربعاء المقبل لمناقشة كل الشكاوى المقدمة إليه من الجمهور، وأيضا ما رصده المجلس من مخالفات فى المحتوى الدرامى والإعلامى خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، لاتخاذ اللازم حيالها.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حذر فى بيان صدر من قبل، وسائل الإعلام من نشر محتوى إعلامى به ألفاظ بذيئة أو أشياء تهدد قيم المجتمع، مؤكدا أنه سيتبع آليات محددة بإحالة المخالفين إلى النقابة المختصة بتوقيع الجزاء المكافئ للمخالفة.
سيـــاســة
إم بي سي _MBC
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