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سيـــاســة
غدًا.. أولى جلسات محاكمة خالد على
الأحد 28 مايو 2017 04:19 م
خالد على
أخر الأخبار
خالد على
إيمان عوف
تبدأ غدًا أولى جلسات محاكمة المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي المحتمل خالد على بمحكمة شمال الجيزة – دائرة جنح الدقي- في البلاغ المقدم ضده من احد المواطنين والمحامي سمير صبري والذى يتهمانه فيه بالقيام بفعل فاضح في الطريق العام.
قال حزب العيش والحرية، ان الاتهامات الموجهة لخالد على ملفقة، تأتي بالأساس لقطع الطريق على ترشح خالد علي للرئاسة أو على الأقل التهديد بذلك، خاصة أن تحريك هذا البلاغ تزامن مع حملة أمنية استهدفت عشرات من شباب القوى الديمقراطية فى المحافظات بهدف إجهاض أى استعدادات للمعركة.
اشار الحزب في بيانه الى ان المجتمع المصري يواجه تحديات كبري في قلبها الإرهاب الوحشي الذي لم يتورع عن قتل أطفالنا المسيحيين، بينما الدولة مشغولة بمطاردة شباب ورموز القوى الديمقراطية المتحيزة لقضية المواطنة والعدل الاجتماعي والديمقراطية، هذه القيم التي نرى دفاعنا عنها هو خيار الدفاع عن هذا المجتمع وحمايته من مصائر الرعب.
ومن جانبه اعتبر عصام الاسلامبولي الخبير القانوني والدستوري، ان هناك الكثير من الاخطاء التي حدثت في التحقيق مع خالد على، من بينها عدم الاستماع لمقدم الاتهام، وغيرها من الامور، معتبرا ان خدش الحياء يتطلب الكثير من الشروط التي حددها القانون لحدوثه وهي جميعها لا تنطبق على واقعة خالد على.
بينما يؤكد سامح سمير المحامي الحقوقي، انه اذا ثبت الاتهام على خالد على فانه سيمنعه من الترشح للرئاسة مهما كانت العقوبة حتى وإن كانت الغرامة او الحبس ليوم واحد.
سيـــاســة
محكمة النقض
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