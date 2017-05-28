جنح العجوزة تنظر معارضة العزبى على حكم غلق إحدى صيدلياته..غدًا

أحمد العزبى 1

أحمد صبرى



قال الدكتور هانى سامح منسق تمرد الصيادلة والمهتم بشئون الدواء، إن محكمة جنح العجوزة ستنظر غدا الإثنين القضية رقم 28097 لسنة 2016 والمحكوم فيها غيابيا بتاريخ 20/3/2017 بغلق صيدلية العزبى فرع وادى النيل لمدة سنة وتغريم أحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الدواء وصاحب سلسلة صيدليات العزبى 50 ألف جنيه.



وجاء فى أوراق القضية وفقا لتقرير التفتيش الصيدلى وحماية المستهلك قيام الصيدلية بعرض وبيع 54 مجموعة دوائية مغشوشة ومهربة وأنه تمت المحاكمة وفقا لقانون الصيدلة 127 لسنة 1955.



يذكر أنه قد صدر حكمين سابقين ضد العزبى لقيام صيدلياته ببيع المهرب والمغشوش فقد صدر ضد الحكم رقم 28096 بتغريمه خمسون الفا عن بيع ما يزيد على خمسين مجموعة دوائية مهربة ومغشوشة بفرع شارع سوريا وايضا صدر الحكم رقم 28098 ضد مدير صيدلية العزبى فرع عرابى لهروبه من التفتيش الصيدلى بعدما تم تحريز 111 مجموعة لأصناف دوائية مهربة ومغشوشة بحسب بيان لنسق تمرد الصيادلة ورافع القضية.





