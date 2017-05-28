EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
جنح العجوزة تنظر معارضة العزبى على حكم غلق إحدى صيدلياته..غدًا
الأحد 28 مايو 2017 03:30 م
أحمد العزبى 1
أخر الأخبار
أحمد العزبى 1
أحمد صبرى
قال الدكتور هانى سامح منسق تمرد الصيادلة والمهتم بشئون الدواء، إن محكمة جنح العجوزة ستنظر غدا الإثنين القضية رقم 28097 لسنة 2016 والمحكوم فيها غيابيا بتاريخ 20/3/2017 بغلق صيدلية العزبى فرع وادى النيل لمدة سنة وتغريم أحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الدواء وصاحب سلسلة صيدليات العزبى 50 ألف جنيه.
وجاء فى أوراق القضية وفقا لتقرير التفتيش الصيدلى وحماية المستهلك قيام الصيدلية بعرض وبيع 54 مجموعة دوائية مغشوشة ومهربة وأنه تمت المحاكمة وفقا لقانون الصيدلة 127 لسنة 1955.
يذكر أنه قد صدر حكمين سابقين ضد العزبى لقيام صيدلياته ببيع المهرب والمغشوش فقد صدر ضد الحكم رقم 28096 بتغريمه خمسون الفا عن بيع ما يزيد على خمسين مجموعة دوائية مهربة ومغشوشة بفرع شارع سوريا وايضا صدر الحكم رقم 28098 ضد مدير صيدلية العزبى فرع عرابى لهروبه من التفتيش الصيدلى بعدما تم تحريز 111 مجموعة لأصناف دوائية مهربة ومغشوشة بحسب بيان لنسق تمرد الصيادلة ورافع القضية.
اقتصاد وأسواق
أسعار الأدوية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا