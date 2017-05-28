ابتهالات وأغان رمضانية على مسرح الجمهورية.. الخميس

ولاء البرى



أمسية رمضانية تقدمها فرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام فى التاسعة والنصف مساء الخميس الأول من يونيو على مسرح الجمهورية.



وتتضمن الاحتفالية باقة من اشهر الاغانى والاناشيد والابتهالات، الى جانب مختارات من الاعمال التى تحتفى بقدوم شهر رمضان المعظم منها رمضان جانا لـ محمود الشريف، يا رسول الله مدد لسيد اسماعيل، صلينا الفجر فين لحسين فوزى، هلت ليالى لفريد الاطرش، سلم لى على الهادى لعباس الديب، حب الرسول لمحمد الكحلاوى، بشراك يا صايم لمحمد فوزى، يا عاشق لسامى الحفناوى، ليالى الحلوة غنى لفؤاد حلمى، اسماء الله الحسنى لسيد مكاوى، يا اله الكون – يا طيبة من التراث انى احب محمدا لحسام صقر، ليالى رسول الله – ابتهال ابا الزهراء لأحمد عبد الله .. اداء فارس عبد العال، احمد بكر، اشرف زيدان، تامر نجاح، محمد عبد التواب، طه حسين، ابراهيم فاروق، هيثم محمود، ايهاب ندا، حاتم زايد، حسام صقر وايات فاروق.



المعروف أن فرقة الإنشاد الديني أسسها الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 وكان الهدف منها الحفاظ على التراث الغنائي الديني من الاندثار وتقديمها للجمهور في شكل عصري متطور، وتعد اهم فرقة متخصصة فى مصر لتقديم الأعمال والألحان الدينية التراثية والمعاصرة وتتبنى الاصوات الشابة الواعدة وتدريبها على أداء الاناشيد الدينية والابتهالات.





