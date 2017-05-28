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رياضة
الزمالك يطلب نقل مباراة اتحاد العاصمة لبتروسبورت
الأحد 28 مايو 2017 03:17 م
مرتضى منصور
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مرتضى منصور
علي المصري
أكد المستشار مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه قام بمخاطبة اتحاد الكرة ليبلغ بدوره الاتحاد الإفريقي لإقامة مباراة الفريق مع اتحاد العاصمة الجزائري بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب بتروسبورت بدلا من ملعب برج العرب.
وقال منصور إن الزمالك يسعى لخوض المباراة على ملعب بتروسبورت نظرا لما يتكبده النادي من أموال نتيجة السفر لبرج العرب وكذلك لتفادي إرهاق اللاعبين بسبب التنقل من القاهرة إلى الإسكندرية، مشيراً إلى أن بتروسبورت هو ملعب الفريق ويسعى لخوض مبارياته الإفريقية عليه.
رياضة
نادي الزمالك
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