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بنـــوك
استقرار الدولار بالبنوك عند 18.02 جنيه للشراء
الأحد 28 مايو 2017 03:01 م
سعر الدولار أمام الجنيه
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سعر الدولار أمام الجنيه
هبة محمد
شهدت أسعار الدولار بالبنوك استقراراً واضحاً خلال تعاملات بداية الأسبوع وثانى أسام شهر رمضان، عند 18.0276 جنيه للشراء و18.1306 جنيه للبيع، مقارنةً بـ 18.0259 جنيه و18.1288 جنيه على الترتيب يوم الخميس الماضي، وذلك تبعاً للموقع الإلكترونى للبنك المركزى المصرى.
يأتي ذلك بالتزامن مع استقرار سعر الدولار بعدد من البنوك الكبرى، منها الأهلي، ومصر، والقاهرة، وقطر الوطني الأهلي التي أتاحت شراءه عند 17.95 جنيه و 18.05 جنيه للبيع.
وعرض بنكا العربي الأفريقي الدولي شراء الدولار عند 18 جنيهًا، و 18.10 للبيع.
كما قدم البنك التجاري الدولي شراء الدولار عند 18.05 جنيه و18.15 جنيه للبيع.
ويعرض بنك HSBC أعلى سعر لبيع الدولار عند 18.20 جنيه، و 18.05 جنيه للشراء.
أيضاً زاد سعر الدولار 5 قروش لدى بنك الإسكندرية إلى 18.05 جنيه للشراء و18.15 جنيه للبيع.
ورفع بنك المصرف المتحد العملة الأمريكية قرشين إلى 18.02 جنيه للشراء و18.12 جنيه للبيع.
بينما خفض مصرف أبوظبي الإسلامى العملة الخضراء بصورة طفيفة بلغت قرشين ليسجل 18.05 جنيه 18.15 جنيه.
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