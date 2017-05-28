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بورصة وشركات
أحمد زكي بدر رئيسا لمجلس إدارة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا
الأحد 28 مايو 2017 02:39 م
أحمد زكي بدر 5
أخر الأخبار
وزير التنمية المحلية 5
مصطفى طلعت
أعلن مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، موافقته على تعيين أحمد زكي بدر، رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً للشركة.
وقالت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الأحد، إن الجمعية العامة العادية وافقت علي ترحيل كامل الأرباح النقدية القابلة للتوزيع بعد تجنيب 5% من أرباح العام المالي الماضي.
يشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بقيمة 65.6 مليون جنيه، خلال العام المالي 2016، مقابل أرباح بـ120.61 مليون جنيه خلال 2015.
يذكر أن أحمد زكي بدر شغل سابقاً منصب وزير التربية والتعليم، ووزير التنيمة المحلية، وهو نجل زكي بدر وزير الداخلية الأسبق.
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