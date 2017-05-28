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اقتصاد وأسواق
أسعار الذهب .. عيار 21 يسجل 635 جنيهًا
الأحد 28 مايو 2017 02:37 م
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عمر سالم
ﺷﻬﺪﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻴﻮﻡ الأحد، ارتفاعًا طفيفا، إذ ﺑﻠﻎ ﻋﻴﺎﺭ 21 ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪﺍﻭﻟًﺎ 635 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 633 ﺟﻨﻴﻬًﺎ ﻟﻠﺠﺮﺍﻡ، صباح أمس.
ﻗﺎﻝ ﻭﺻﻔﻲ ﺃﻣﻴﻦ، ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، إﻥ ﻋﻴﺎﺭ 18 ﺳﺠﻞ 544 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، ﻓﻴﻤﺎ حقق ﻋﻴﺎﺭ 24 ﻧﺤﻮ 726 جنيها، ﻣﻘﺎﺑﻞ 724 ﺟﻨﻴﻬﺎ للجرام، ﺃﻣﺲ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ أمين، ﻟـ"ﺍﻟﻤﺎﻝ"، ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺬﻫﺐ ارتفع ليسجل 5080 ﺟﻨﻴهًا مقابل 5072، واستقرت ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻟﺘﺴﺠﻞ 1267 ﺩﻭﻻﺭًا، ﻻﻓﺘًﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ارتفاع ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًّا ﻭﺍستقرار ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أﺳهما ﻓﻰ ارتفاع ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ.
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