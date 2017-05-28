تخصيص وحدات سكنية لإنشاء مكاتب تموينية بمطروح والعلمين

وحدة سكنية

معتز محمود



بدأت مديرية التموين فى مطروح، اتخاذ خطوات من شأنها تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسها افتتاح مكاتب تموينية جديدة وتطوير عدد من المكاتب القائمة حالياً.



وقال المهندس السيد أبو اليزيد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة مطروح، إنه تم تخصيص عدد من الوحدات السكنية لإقامة مكاتب تموينية فى بعض مراكز المحافظة.



وأضاف لـ " المال" أنه تم تخصيص وحدتين سكنيتين لإنشاء مكتب تموينى بإدارة العلمين، ووحدتين لإنشاء مكتب تموينى فى مرسى مطروح.



وتسعى المديرية لتطوير عدد من مكاتب التموين بمراكز المحافظة لخدمة الأهالى، وتحويل بعضها لمكاتب نموذجية بهدف تيسير خدمات المواطنين، حيث تم تزويده بحاسبات لإجراء جميع الأعمال والخدمة التموينية من استخراج بطاقات جديدة وإضافة ومراجعة بيانات.



وكان أبو اليزيد قد قد صرح مؤخراً لـ " المال" بأنه يجرى العمل على افتتاح 4 مجمعات استهلاكية جديدة فى عدد من مراكز المحافظة، لافتاً إلى أن أحد هذه المجمعات سيكون فى مدينة برانى والآخر فى مركز الضبعة، فى حين سيتم إنشاء مجمعين فى مدينة مرسى مطروح.