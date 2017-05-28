مؤشر تداول السعودية



خالد بدر الدين



تراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 1.2% خلال تعاملات أول يوم عمل هذا الأسبوع، لينزل إلى حوالى 6787 نقطة فى بورصة الرياض، وسط تعاملات ضعيفة مع بداية شهر رمضان المعظم، الذى يقل فيه نشاط المستثمرين الذين يتجهون إلى الإنفاق الاستهلاكى.



وذكرت وكالة رويترز إن أسعار أسهم 120 شركة مدرجة فى البورصة تراجعت اليوم الأحد مقابل ارتفاع أسعار أسهم 13 شركة فقط.



وانخفضت أسعار أسهم شركات البتروكيماويات بسبب استمرار هبوط أسعار البترول مع نهاية الأسبوع الماضى برغم اتفاق منظمة أوبك على تمديد قرار خفض الإنتاج لمدة 9 شهور حتى مارس القادم حيث كان المستثمرون يتوقعون خفض الإنتاج بدرجة أكبر وليس تمديد الفترة فقط.



ومع ذلك، فقد ارتفعت بعض الشركات السعودية اليوم بقيادة شركات التأمين الصحى، ومنها شركة أريبيان شيلد التى زادت أسعار أسهمها بأكثر من 2.1%.