راية



أحمد علي



قام نحو 29.5% من مشاركي الطرح العام لشركة "راية لمراكز الاتصالات"، بتسجيل أوامر بيع أسهمهم مرة أخرى للشركة، إذ تلقى حساب استقرار السهم أوامر بيع بلغت 1.449 مليون سهم من إجمالي 4.899 مليون مخصصة للطرح العام.



وكانت "راية" قد فتحت حسابا لاستقرار سعر السهم، وذلك من أجل إعادة شراء الأسهم من المشاركين في الطرح العام فقط في مدة لا تتجاوز الـ30 يومًا من شرائه، لتنتهي تلك المدة بنهاية جلسة اليوم - الأحد -.



جدير بالذكر أن سهم "راية لمراكز الاتصالات" قد طُرح بسعر 16.5 جنيه فيما لم يستطع السهم تجاوز ذلك المستوى منذ بداية التداول عليه في نهاية شهر أبريل الماضي، ليستقر السهم عند مستوى 16.35 جنيه حاليًا.