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سيـــاســة
تأجيل محاكمة مستشار وزير الصحة إلى 22 يوليو
الأحد 28 مايو 2017 02:21 م
محكمة
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محكمة
نجوى عبد العزيز:
قررت محكمة الجنايات تأجيل نظر محاكمة أحمد عبد النبي عفيفي، مستشار وزير الصحة السابق وأيمن عبد الحكيم، موظف بالوزارة، لاتهامهما بتلقى رشوة 4 ملايين جنيه، إلى جلسة 22 يوليو لسماع أقوال الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة الحالي، بعد تمسك الدفاع بطلبه بسماع أقوال وزير الصحة.
أشار قرار الاتهام إلى أنهما في غضون الفترة من يناير 2016 وحتى 29 مايو 2016، قام المتهم الأول أحمد عزيز مستشار وزير الصحة بأن طلب من علاء أحمد حسين مالك ومدير شركة "ألترا فيجين" للاستيراد والتصدير وكيل شركة "بلوك" التشيكية للتجهيزات الطبية مبلغا ماليا وقدره 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة.
أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، قبل وقت سابق بإحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفي عين شمس التخصصي إلى محكمة الجنايات القاهرة لاتهامهم بالتوسط وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن للقيام بتوريدها لمستشفي معهد ناصر.
سيـــاســة
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