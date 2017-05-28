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سيـــاســة
برلماني يتقدم بسؤال لوزيرة التضامن حول الكارت الذهبي للمعاشات
الأحد 28 مايو 2017 02:17 م
الانتخابات البرلمانية
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الانتخابات البرلمانية
ياسمين فواز
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد دائرة العمرانية، بسؤال إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي؛ بشأن الكارت الذهبي لأصحاب المعاشات.
وقال فؤاد في بيان صحفي له اليوم، إنه بناء على تصريحات أدلت بها الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في حوار صحفي أجرته الثلاثاء 16 مايو، فيما يتعلق بما يسمى الكارت الذهبي الخاص بأصحاب المعاشات، بأنه على أصحاب المعاشات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي أن يقوموا باستخراج الكارت الذهبي الذي يضم عددا من المزايا القليلة من بعض الوزارات مثل، وزارة النقل، وتحديداً فيما يتعلق بالتخفيضات على تذاكر المواصلات ومترو الأنفاق، فضلاً عن بعض الخدمات والمميزات الأخرى التي يتمتع بها صاحب الكارت من جانب بعض الجهات الحكومية الأخرى، وهو الأمر الذي قد أكد عليه وزير القل في وقت سابق.
وطالب فؤاد باستيضاح خطوات استخراج الكارت الذهبي لأصحاب المعاشات، وكذلك الخدمات التي يتمتع بها صاحب الكارت تفصيلاً، فضلاً عن معرفة ما إذا كان تم تعميم تلك الخدمة على جميع دوائر الجمهورية بعد أم لا، وطالب بإحالة السؤال إلى لجنة التضامن بالمجلس لدراسته.
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