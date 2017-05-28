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رياضة
كوبر يعلن قائمة منتخب مصر كاملة استعدادا لتونس الثلاثاء
الأحد 28 مايو 2017 01:41 م
الأرجنتنيى هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم
أخر الأخبار
الأرجنتنيى هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم
علي المصري:
أكد المهندس إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أن الجهاز الفني بقيادة هيكتور كوبر سيعلن بعد غد الثلاثاء، القائمة الكاملة للاعبين المنضمين لمعسكر الاستعداد لمباراة تونس يوم 11 يونيو المقبل، في الجولة الأولى لتصفيات بطولة الأمم الإفريقية 2019.
وأضاف لهيطة أن المؤتمر الصحفي لكوبر سيعقد في الساعة العاشرة والنصف صباح يوم 3 يونيو بمركز المؤتمرات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، قبل التوجه لبرج العرب بالإسكندرية لدخول المعسكر، وأن الفريق سيؤدي مرانه في نفس اليوم نهاراً.
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