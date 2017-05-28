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اقتصاد وأسواق
الأجور تلتهم مخصصات الأمن والصحة والتعليم والشباب
الأحد 28 مايو 2017 01:31 م
أشرف العربى 2
أخر الأخبار
أشرف العربى 2
برلمانى: أين الخدمات؟
مها أبوودن
استحوذت أجور العاملين بقطاعات الأمن والصحة والتعليم والشباب والرياضة على معظم الموازنة المقدرة لها فى العام المالى المقبل 2017/2018، مما يؤثر بالسلب على شكل وجودة الخدمات.
وتفصيليا استحوذت الأجور على 45.2 مليار جنيه من جملة مصروفات النظام العام وشئون السلامة العامة، من 55 مليار تمثل الموازنة الكاملة لقطاع الامن كله.
واستحوذت الاجور مع شراء الاصول غير المالية على والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية على 29.3 مليار جنيه و 10.2 مليار و4.1 مليار على التوالى من جملة موازنة مخصصة لقطاع الصحة تبلغ 54.9 مليار جنيه.
كما استحوذت الأجور على 23.8 مليار جنيه من موازنة الشباب والثقافة والشئون الدينية التى تبلغ 31 مليارا.
واستحوذت الأجور على 84.1 مليار جنيه من جملة 106.5 مليار جنيه مخصصة لموازنة قطاع التعليم بالكامل.
ومن جانبه علق اشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على استحواذ مخصصات الاجور على الجزء الاكبر من موازنات القطاعات الخدمية، بان الحكومة لا تنفق فى حقيقة الامر على تلك الخدمات ولكنها تحمل المواطن اعباء سداد اجور العاملين بها مقابل خدمة فى منتهى السوء.
وقال العربى إن مشروع الموازنة ما زال يعانى من نفس مشكلات التبويب التى سبق أن نبه اليها كل الخبراء، ولا سبيل لتحسين الاوضاع الا عن طريق الانفاق الحقيقى على الخدمات وليس على اجور العاملين بها.
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