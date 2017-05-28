نظر محاكمة عمال أسمنت طرة 3 يونيو

محكمة

نجوى عبد العزيز:



قررت محكمة الجنح برئاسة القاضى محمد حافظ، تأجيل أولى جلسات محاكمة 32 عاملا من مصنع أسمنت طرة إلى 3 يونيو المقبل، لتعذر نقل المتهمين من محبسهم في سجن مايو، وتغريم مأمور السجن.وجهت لهم النيابة اتهامات مقاومة السلطات، والتعدي على مأمور الضبط القضائي، والبلطجة واستعراض القوة أثناء فض الاعتصا م كانت نيابة المعادي قد أمرت الأسبوع الماضي بحبس 32 عاملا بمصنع أسمنت طرة، على خلفية اعتصامهم اعتراضًا على فصلهم من العمل.