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سيـــاســة
نظر محاكمة عمال أسمنت طرة 3 يونيو
الأحد 28 مايو 2017 01:20 م
محكمة
أخر الأخبار
محكمة
نجوى عبد العزيز:
قررت محكمة الجنح برئاسة القاضى محمد حافظ، تأجيل أولى جلسات محاكمة 32 عاملا من مصنع أسمنت طرة إلى 3 يونيو المقبل، لتعذر نقل المتهمين من محبسهم في سجن مايو، وتغريم مأمور السجن.وجهت لهم النيابة اتهامات مقاومة السلطات، والتعدي على مأمور الضبط القضائي، والبلطجة واستعراض القوة أثناء فض الاعتصا م كانت نيابة المعادي قد أمرت الأسبوع الماضي بحبس 32 عاملا بمصنع أسمنت طرة، على خلفية اعتصامهم اعتراضًا على فصلهم من العمل.
سيـــاســة
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