العامة لاستصلاح الأراضي تناقش الموازنة التقديرية 17 يونيو

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مصطفى طلعت:



تناقش الجمعية العامة العادية لشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الموازنة التقديرية للعام المالي 2017-2018، يوم 17 يونيو المقبل.



وتستهدف الشركة تحقيق أرباح بقيمة 4.8 مليون جنيه في الموازنة التقديرية لعام 2017-2018، إضافة إلى استثمارات بقيمة 16.02 مليون جنيه.



يشار إلى أن الشركة حققت خسائر بلغت 7.6 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2016 إلى مارس 2017، مقابل خسائر بلغت 14.22 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي السابق.