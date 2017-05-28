إحالة وكيل أول وزارة الصناعة و3 آخرين للمحاكمة

محكمة

نجوى عبد العزيز:



أحالت النيابة الإدارية إحالة وكيل أول وزارة التجارة والصناعة و3 مسئولين آخرين للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة والعرض غير الأمين على الوزير لصرف مكافأت وحوافز دون وجه حق.



كشفت التحقيقات أن طاهر عبد السميع على، رئيس قطاع الخدمات المركزية بوزارة التجارة والصناعة بدرجة "وكيل أول وزارة" قام قبل إحالته للمعاش بعرض مذكرة على الوزير لصرف مكافآت استبدال سيارات للعاملين بالوزارة عن العام المالي 2015 / 2016 بالمخالفة لأحكام القانون التي توجب العرض على رئيس الوزراء مما أدى إلى الصرف بالمخالفة للقانون.



وأكد تقرير الاتهام في القضية أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام والتعليمات المالية المعمول بها وارتكبوا ما من شأنه المساس بحق مالي للدولة.



وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.