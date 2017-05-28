بلتون تستخدم 77.5 مليون جنيه من اكتتاب زيادة رأس المال

بلتون المالية القابضة

مصطفى طلعت:



أعلنت شركة بلتون المالية القابضة إنها استخدمت نحو 77.57 مليون جنيه من متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال بنهاية 2016، وذلك في الاستحواذ على شركة SKIDMORE البالغة 51% من بلتون لتكنولوجيا المعلومات.



وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأحد، أن القيمة الحصيلة المتبقية من الاكتتاب تبلغ 122.42 مليون جنيه تستخدم في تدعيم الملاءة المالية لقطاع تداول الاوراق المالية ورأسمال الشركة العامل.



يشار إلى أن أرباح "بلتون" إرتفعت إلى 44.3 مليون جنيه خلال 2016، مقابل أرباح 5.3 مليون جنيه خلال 2015.