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رياضة
الزمالك يلاقي الداخلية وعينه على اتحاد العاصمة
الأحد 28 مايو 2017 12:56 م
الزمالك أمام أهلي طرابلس
أخر الأخبار
الزمالك أمام أهلي طرابلس
علي المصري:
يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، ضيفا ثقيلا على الداخلية، ضمن لقاءات الأسبوع الثلاثين من الدورى المصرى الممتاز، ويقام اللقاء فى العاشرة مساء، على ستاد بتروسبورت، ويدير اللقاء الحكم الشاب أمين عمر، ويعاونه هاني خيري مساعد حكم أول، ومحمد عزازي مساعد ثان، وأحمد الدليل حكماً رابعاً.
ويخوض الزمالك لقاء اليوم، محتلا المركز الثالث برصيد 54 نقطة، وعينه على مواجهة السبت المقبل أمام اتحاد العاصمة الجزائرى، فى الجولة الثالثة من دور الستة عشر "المجموعات" لدورى أبطال أفريقيا، فيما يخوض الداخلية المباراة فى المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة.
ويبحث كلا الفريقين عن الفوز وحصد الثلاث نقاط، حيث يسعى الزمالك بقيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو، لتعزيز تواجده في المركز الثالث، وزيادة الفارق مع المصري البورسعيدي "الرابع وله مباراة مؤجلة أمام سموحة" بفارق نقطة وحيدة، وفي المقابل يبحث الداخلية عن طوق النجاة من الهبوط للقسم الثاني من خلال الفوز أو التعادل على أقل تقدير.
رياضة
رياضة
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