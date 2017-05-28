عمومية مطاحن الإسكندرية تعتمد زيادة رأس المال

مطاحن ومخابز الإسكندرية 66



مصطفى طلعت



اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 40 مليون جنيه إلى 164.4 مليون جنيه عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب.



يشار إلى أن أرباح الشركة، إرتفعت، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي "يوليو – ديسمبر" من 2016 إلى 24.38 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 19.82 مليون جنيه بالنصف المماثل بنسبة نمو قدرها 23%.