EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
عمومية مطاحن الإسكندرية تعتمد زيادة رأس المال
الأحد 28 مايو 2017 12:40 م
مطاحن ومخابز الإسكندرية 66
أخر الأخبار
مطاحن ومخابز الإسكندرية 66
مصطفى طلعت
اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 40 مليون جنيه إلى 164.4 مليون جنيه عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب.
يشار إلى أن أرباح الشركة، إرتفعت، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي "يوليو – ديسمبر" من 2016 إلى 24.38 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 19.82 مليون جنيه بالنصف المماثل بنسبة نمو قدرها 23%.
بورصة وشركات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا