أرباح مصر للكيماويات تتراجع إلى 12.2 مليون جنيه

نمو



مصطفى طلعت



تراجعت أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات إلى 12.23 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2016 إلى أبريل 2017، مقابل أرباح بلغت 24.07 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2016، بنسبة تراجع في الأرباح بلغت 49%.



يشار إلى أن أرباح الشركة سجلت 6.5 مليون جنيه، خلال فترة التسعة أشهر من يوليو إلى مارس، مقابل أرباح بلغت 23.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق.