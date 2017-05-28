أورنج : لم نقرر موعد بث حملة رمضان بعد‎

اورنج



محمود جمال



قالت هالة عبد الودود، مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة أورنج مصر للاتصالات، إن شركتها قررت وقف بث حملة عروض رمضان على شاشات القنوات الفضائية تضامنا مع أحداث المنيا الإرهابية التى وقعت يوم الجمعة الماضى.



وأوضحت عبد الودود لـ "المال"، أن "أورنج" لم تتخذ قرارا حتى الآن بتوقيت البث.



يذكر أن أورنج هى ثالث شركة محمول تقرر وقف بث حملتها الإعلانية بمناسبة الشهر الفضيل بعد "فودافون" و"اتصالات"، علما بأن الأولى كشفت أمس السبت عن حملتها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" تحت عنوان "فرحة لأول مرة" بمشاركة عدد من الفنانين والمطربين أبرزهم شيرين عبد الوهاب، وتامر حسنى.