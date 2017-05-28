تقرير بروموميديا: الإيرادات الإعلانية للخمسة الكبار.. نار

السوق الإعلانية

901 مليون جنيه إجمالى الإنفاق.. %40 منهم لـ 12 عميلًا فقط



%84 من الميزانيات للمسلسلات و%12 للبرامج الترفيهية و%4 للدينية



107 ملايين جنيه من نصيب البرامج الترفيهية.. منهم 80 مليونًا لـ«رامز بيلعب بالنار»



المال ـ خاص:



أصدرت شركة برومو ميديا تقريرًا عن إحصاءات الإنفاق الإعلانى، لأكبر 5 قنوات على التليفزيون، فى رمضان 2016، وبلغ الإجمالى 901 مليون جنيه، استحوذت منهم قناة «MBC مصر، على 252 مليونًا، و «CBC» على 231 مليونًا، و«النهار» على 198 مليونًا، و«الحياة» على 146 مليونًا، وأخيرًا «ON» على 75 مليون جنيه.



ومثلت الميزانيات الإعلانية نحو 147 عميلًا، منهم 12 فقط استحوذوا على 40 % من الإنفاق الإعلانى، بقيمة تتخطى 20 مليون جنيه لكل عميل.



واستحوذ 22 من إجمالى العملاء على 34 %، من إجمالى الإنفاق بما يتراوح بين 10 و20 مليون جنيه لكل عميل، بينما مثل 55 عميلًا 24 % من الإنفاق بواقع مليون إلى 10 ملايين لكل عميل.



أما العملاء الذين يتراوح إنفاقهم بين 500 ألف جنيه، والمليون، مثلوا 1 % فقط من الإنفاق، وعددهم 12 عميلًا، بينما مثل الـ 1 % المتبقية 46 عميلًا، أنفق كل منهم أقل من 500 ألف جنيه.



وأظهرت تلك الإحصاءات أن 74 % من السوق تستحوذ عليها 34 عميلًا، ويستحوذ 55 عميلًا على 24 % فقط، فيما يستحوذ 58 عميلًا على 2 % من السوق فقط.



وأشار التقرير إلى أن 84 % من العملاء، يوجهون ميزانياتهم للدراما المصرية، و12 % منهم ينفقون على البرامج الترفيهية، بينما ينفق 4 % فقط على كرة القدم، والبرامج الدينية، وأقل من 1 % على مدفع الإفطار.

وبلغ حجم الإنفاق الإعلانى على الدراما 758 مليون جنيه منهم 609 ملايين للدراما الحصرية، التى استحوذت وحدها على نحو 81 % من الميزانيات.



واستحوذت «MBC مصر» على 28 % من الحصة السوقية للدراما الحصرية، وتمثل حوالى 171 مليون جنيه، عن مسلسلات مأمون وشركاه، والأسطورة، وأبو البنات، وبنات سوبر مان، والكيف، ووعد، ويونس ولد فضة، وصد رد.

فيما استحوذت مسلسلات «النهار» الحصرية، وهى الخانكة، أفراح القبة، رأس الغول، على 25 % من الإنفاق وتمثل نحو 154 مليون جنيه.



وحلت مسلسلات «CBC»، «هبة رجل الغراب، وونوس، وجراند أوتيل»، فى المرتبة الثالثة، إذ استحوذت على 21 % من الميزانيات الموجهة للمسلسلات الحصرية، بـ 126 مليون جنيه.



وجاءت قناة «الحياة» فى المركز الرابع بـ 99 مليون جنيه، يمثلون 16 % من الإنفاق على الدراما الحصرية، عن مسلسلات «نيللى وشيهان، والمغنى، وكلمة السر».



فيما استحوذت الدراما الحصرية لقناة «ON TV» على 10 % من الميزانيات، بواقع 59 مليون جنيه، عن «القيصر، و7 أرواح، وأزمة نسب، والطبال، وشهادة ميلاد».



وأشار التقرير إلى أن 10 مسلسلات فقط فى رمضان 2016 استحوذت على 77 % من إجمالى الميزانيات الإعلانية الموجهة للدراما، بواقع 585 مليون جنيه، استحوذ منهم مسلسلات «مأمون وشركاه» على 18 %، بواقع 100 مليون و 998 ألف جنيه، و«نيللى وشريهان» على 16 %، بواقع 93 مليونًا و779 ألف جنيه، ثم مسلسل «الأسطورة» الذى استحوذ على 12 % بواقع 96 مليونًا و898 ألف جنيه.



وحقق مسلسل «جراند اوتيل» 65 مليونًا و600 ألف جنيه، يمثلون 11 % من إجمالى الإنفاق على الدراما، ويليه مسلسل «الخانكة»، الذى استحوذ على 9 %، بواقع 54 مليونًا و601 ألف، ثم مسلسل«أفراح القبة بنسبة 9 %، بواقع 54 مليونًا و250 ألف جنيه.



وحقق مسلسل »سقوط حر« 51 مليونًا و330 ألف جنيه، يمثلون 8 % من الإنفاق الإعلانى على الدراما، ويليه مسلسل »ونوس« بنفس النسبة، وبنحو 48 مليونًا و964 ألفا، ثم مسلسل «رأس الغول" بنفس النسبة أيضا، وبواقع 45 مليونا و 336 ألف جنيه.



وبلغ حجم الإنفاق الإعلانى على البرامج الترفيهية نحو 107 ملايين جنيه، يمثلون 12 % من إجمالى الميزانيات الإعلانية، الموجهة لشهر رمضان، استحوذ منهم برنامج «رامز بيلعب بالنار» على 75 % بواقع 80 مليونًا و481 ألف جنيه.



وجاء برنامج «هانى فى الأدغال» بالمركز الثانى محققا 29 مليونا و 502 ألف جنيه، يمثلون 19 % من الميزانيات الموجهة للترفيه.



بينما حقق برنامج «مينى داعش» 3 ملايين و 975 ألف جنيه، تمثل 4 % من الإنفاق، فيما استحوذ برنامج «أوعى يجيلك إدوارد» على 2 % فقط بواقع 2 مليون و442 ألف جنيه.