3 أسئلة تلخص مشهد دراما رمضان والموسم الإعلاني

مسلسلات رمضان 2014

هل تلتزم القنوات بأسعار الباقات الإعلانية أم لها حسابات أخرى؟



هل تدفع فاتورة التضخم أم تكسب الرهان على «الحصرى»؟



هل يلعب الوافد الجديد «HD» دورا فى توزيع نسب المشاهدة؟



محمد فتحي:



اختلفت استعدادات القنوات، للموسم الإعلانى لشهر رمضان هذا العام، مقارنة بالسابق، لعدة أسباب، بعضها يتعلق بالتغيرات التى طرأت على الساحة الإعلامية مؤخرا، بدخول لاعبين جدد مثل "DMC"، التى تراهن على تقنية الـ«HD»، التى تنفرد بها مع شبكة «ON TV» التى تشارك فى الموسم الرمضانى للمرة الثانية لكن بشكلها الجديد، ما يجعل المنافسة على أشدها.



ووفقا لأحدث استطلاعات «إبسوس»، عن المشهد الرمضانى بمصر فى 2017، فإن %40 من الجمهور يحب مشاهدة إعلانات رمضان، و%68 يتأثرون بمشاهدتها، كما يستحوذ التليفزيون على %96 من الحصة الإعلانية بشكل عام، بينما يستحوذ رمضان وحده على %41 من التورتة الإعلانية، إذ تزيد نسبة مشاهدته %18 خلال الشهر.



ومع زيادة ضبابية المشهد تجاه توقعات الإنفاق الإعلانى لموسم رمضان، فى ظل المتغيرات الحالية، لم تجد القنوات أمامها سوى خيارًا واحدًا، وهو الرهان على المحتوى الحصرى، واستحوذت 6 قنوات فقط على 24 مسلسل حصرى، بواقع 6 مسلسلات لكل من «MBC مصر» و«DMC» و«ON E» و4 مسلسلات لـ«النهار» و«CBC»، بهدف تحقيق أكبر نسبة مشاهدة، تضمن لهم الحصة الأكبر من الكعكة الإعلانية، ولكن هل تكسب القنوات هذا الرهان؟ أم تدفع فاتورة التضخم؟ وهل تلتزم القنوات بأسعار الباقات الإعلانية؟ أم لها حسابات أخرى؟



«اتجاهات متضادة»



بشأن رؤيته لمعدلات الإنفاق الإعلانى المتوقعة خلال الموسم الرمضانى الحالى، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم، أشار عمرو قيس، العضو المنتدب لشركة «إبسوس» للأبحاث التسويقية، إلى أن هناك اتجاهين متضادين، الأول مرتبط بالتضخم، ما يؤثر على سعر الباقات الإعلانية بالزيادة عن العام الماضى، ما يسهم فى زيادة الإيرادات الإعلانية للقنوات.



وتابع، أن الاتجاه الثانى معاكس لما سبق، إذ يرتبط بفكرة تراجع معدلات الاستهلاك بصفة عامة، ما يقلل الإقبال على بعض السلع، وبالتالى يضطر بعض المعلنين للغياب عن الموسم.



وأوضح أنه رغم وجود علاقة طردية بين زيادة الإعلان والمبيعات، إلا أن - وفقا لقانون المنفعة الحدية فى الإعلان– فإن هناك ما يعرف بمقدار التشبع، بمعنى "إذا أعلنت بمبلغ معين، فلن أحقق مبيعات أكثر من هذا الحد"، وبالتالى مع وجود احتمال لتراجع مبيعات بعض الشركات، فى ظل معدلات التضخم الحالية، التى أثرت على الأسعار، فإن بعض الشركات تلجأ للترشيد.



وقال إن أى تحسن فى الشاشة شكلًا ومضمونًا، يمنح القنوات ميزة تنافسية، فيما يتعلق بالمسلسلات غير الحصرية، التى تتسبب جودة الشاشة فى أن يقرر المشاهد متابعتها على القناة الـ«HD»، رغم أن العمل يعرض على قنوات أخرى.



«صراع الحصريات»



قال شريف كولويان، مديرعام وكالة "آد لاين" للإعلان، إن كثرة المسلسلات الحصرية يظلم قنوات كثيرة، لأن عدد ساعات الخريطة محدود، وبالتالى هناك أعمال لن تحقق المشاهدة المتوقعة، رغم جودتها، لا سيما بالنسبة للقنوات التى تمتلك شاشة واحدة.



وأكد أنه كان من الأفضل لكل قناة الاكتفاء بمسلسلين، أو ثلاثة على أقصى تقدير، لأن كل القنوات التى تتعاقد على أعمال حصرية تمنحها الأولوية فى مواعيد العرض، لكن مع زيادة عددها لم تتمكن فى وضع مواعيد جيدة لكل المسلسلات، لافتا إلى أن تلك النقطة السلبية، تعوضها بشكل نسبى القنوات التى تمتلك أكثر من شاشة عرض.



وبشأن القدرة التنافسية للقنوات فى ظل وجود فضائيات بشاشة "HD" للمرة الأولى فى الموسم الرمضانى هذا العام، أكد أن ولاء المشاهد الفيصل فى تلك المسألة، مشيرا إلى أن المشاهد عادة ما يتوجه أولا للقنوات التى يفضلها، واعتاد عليها ثم يقيم المحتوى الإعلامى، وما إذا كان يناسب الذوق وثقافته، ليقرر بعد ذلك ما إذا كان يستمر على تلك القناة، أو يتجه لآخرى، ما جعل قنوات كبيرة لها تاريخ لا زالت على صدارة الريموت كنترول، لأن المشاهد اعتاد عليها.



«موسم استثنائى»



قال حازم حسين، رئيس مجلس إدارة وكالة «Advantage» للإعلان، إن شهر رمضان يمثل فرصة كبيرة للمعلنين، لا سيما من يستهدفون بناء علامتهم التجارية، لأن هناك شريحة كبيرة من الجمهور لا تشاهد التليفزيون إلا فى رمضان.



وأضاف أنه رغم أهمية الموسم الإعلانى لشهر رمضان هذا العام؛ إلا أن الأفكار الإبداعية تكون فرس الرهان الرابح، لا سيما أن المستهلك فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية،لم يعد يتحرك لشراء المنتج بنفس السهولة التى كان يتحرك بها فى الماضى، ما يعطى الأفضلية للإعلانات الأكثر تأثيرا، لتوفر فرص الإقناع فيها.



وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية، تفتح مجالًا أكبر للتواجد الإعلانى للقطاع العقارى، الذى يعتبره البعض ملاذًا آمنا للاستثمار، ما جعل المعلنين العقاريين الأقل تأثرًا بالظروف الاقتصادية الحالية.



ويتوقع حسين زيادة، الإنفاق الإعلانى لشركات المنتجات الاستهلاكية فى الموسم الرمضانى، رغم ارتفاع مستويات التضخم وأسعار المنتجات، لأن الموسم الرمضانى يمثل 10 إلى %40 من الاستهلاك فى بعض الأسواق، كما تستهدف تلك الإعلانات شراء المنتج فى اللحظة، وبالتالى هو موسم مهم لا يمكن تفويته.



ولفت إلى أن هذا الموسم الأصعب على المؤسسات الخيرية فى ظل الظروف الحالية، لأن حجم الأموال التى ترصدها كل أسرة للتبرع أقل من الأعوام السابقة، ما يجعلها أمام تحد كبير، لا سيما أنها تعتمد بشكل رئيسى على موسم رمضان فى تحصيل نسبة كبيرة من التبرعات التى تحتاجها على مدار العام كله.



«حرب التخفيضات»



من جانبه، استبعد أحمد طارق، مدير عام شركة طارق نور القابضة «TN Holding»، تأثر الإنفاق الإعلانى بالظروف الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن ظهور قنوات جديدة على الساحة، وقيام أخرى بالتطوير من نفسها، تجبر المعلن للإنفاق على جميع القنوات، إذا أراد أن يظهر بشكل مؤثر وسط زحمة إعلانات رمضان.



ويرى طارق أن القنوات تواجه أزمة كبيرة حال لم تتعاون فيما بينها، فى ظل محاولات بعض القنوات منح العميل تخفيضات كبيرة، على أسعار الباقات بشرط الحصول وحدها على %40 من ميزانيته الإعلانية المرصودة للموسم، بهدف الاستحواذ على نفس النسبة من السوق ككل.

