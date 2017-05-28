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بورصة وشركات
مصر الجديدة توقع عقد تأجير تمويلي بقيمة 500 مليون جنيه
الأحد 28 مايو 2017 11:22 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
مصطفى طلعت
وقعت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عقد تأجير تمويلي مع شركة التعمير للتأجير التمويلي "الأولى"، بقيمة 500 مليون جنيه، وذلك بغرض تمويل مشروعات مرافق الشركة.
وقالت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الأحد، إنه سيتم سداد المبلغ على 7 سنوات، وذلك بغرض تمويل إنشاء محطتي الكهرباء والخط الناقل للمياه بمدينة نيوهيليوبوليس.
وانخفضت أرباح مصر الجديدة للإسكان خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس الماضي إلى 135.8 مليون جنيه، بتراجع قدره 51.6%، مقابل أرباح بلغت 280.4 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتستهدف الشركة تحقيق صافي ربح بقيمة 300.14 مليون جنيه بموازنة العام المالي 2016 - 2017، مقارنة بـ 204.76 مليون جنيه خلال العام المالي 2014 - 2015، وفقاً لبيان سابق الشركة.
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