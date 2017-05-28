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عقـــارات
بروتوكول تعاون بين الصندوق العقاري وكونتكت لتمويل حاجزي الإسكان
الأحد 28 مايو 2017 10:51 ص
التمويل العقارى
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التمويل العقارى
بدور إبراهيم
أعلنت مى عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، وشركة كونتكت للتمويل العقاري، بقيمة 250 مليون جنيه، لتمويل الحاجزين من محدودي الدخل المتقدمين على وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي.
وأضافت أن شركة كونتكت هي الشركة الثالثة التي يقوم الصندوق بالتعاقد معها لتمويل الحاجزين من محدودي الدخل ببرنامج الإسكان الاجتماعي، حيث سبقها في التعاقد كل من شركة الأولى للتمويل العقاري، وشركة الأهلي للتمويل العقاري، وستبدأ شركة كونتكت التعامل فورًا على ملفات الحاجزين من محدودي الدخل، بقيمة تمويل مبدئية تبلغ 50 مليون جنيه على مستوى كافة المشروعات بمحافظات الجمهورية.
وأوضحت المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، أن شركات التمويل العقاري ستتعامل بنفس الأسعار والشروط الموحدة لمبادرة تمويل محدودي الدخل، الصادرة من البنك المركزي، حيث وقع البنك المركزي المصري بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري بقيمة 500 مليون جنيه، قرض مساند للشركة يتم اتاحته لشركات التمويل العقاري المشاركة في مبادرة البنك المركزي للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، لتمويل وحدات سكنية بمشروعات الدولة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، مع إبداء المركزي استعداده لإتاحة شرائح إضافية للشركة فور استخدام القرض.
جدير بالذكر أن صندوق التمويل العقاري يتعامل بالفعل مع ستة عشر بنكا و3 شركات تمويل عقاري لتمويل عملائه من خلال بروتوكولات تعاون تتجاوز قيمتها 10 مليارات جنيه، حيث تم إرسال نحو 180 ألف ملف لجهات التمويل على مستوى كافة مشروعات الإسكان الاجتماعي للتعامل عليها ودراستها من الناحية الائتمانية، وتحديد قيمة التمويل والأقساط والمقدمات، حيث تم تخصيص نحو 100 ألف وحدة سكنية من جانب الصندوق.
عقـــارات
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