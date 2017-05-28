500 مليون جنيه إيرادات معامل المختبر

معمل

اتجاه للاندماج مع كيانات أخرى.. و%20 الحصة السوقية للسلسلة



أحمد صبري:



كشفت الدكتورة هند الشربينى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لسلسلة معامل المختبر، إنه تم تحقيق نحو 500 مليون جنيه إيرادات خلال العام الماضى داخل مصر والسودان.



وقالت «هند» فى تصريحات لـ»المال» إنه جارٍ التخطيط لافتتاح 15 فرعًا جديدًا سنويًّا، متوقعة وصول العدد الإجمالى للفروع بنهاية العام الحالى لـ180 فرعًا، منها 70 معملًا فى نطاق القاهرة الكبرى.



وأضافت أن زيادة عدد الفروع يصب فى مصلحة المرضى، وذلك من خلال وجود معامل ذات جودة عالية فى أماكن قريبة، إضافة إلى تخفيض أسعار التحاليل كلما زادت عدد الفروع.



وتعد معامل المختبر أكبر شركة اختبارات معملية طبية خاصة فى الشرق الأوسط تضم المختبرات التشخيصية، والاختبارات الباثولوجية والإكلينيكية للمجتمعات الطبية فى مصر، إذ تقوم بإجراء 1700 نوع من التحاليل المختلفة فى مجالات علوم المناعة، وأمراض الدم، والكيمياء السريرية، والطفيليات، والأحياء المجهرية، والأمراض المعدية، والسموم، والخلايا والأمراض الجراحية، والتدفق الخلوى، والبيولوجيا الجزيئية، وعلم الوراثة الخلوية.



وأكدت العضو المنتدب لسلسلة معامل المختبر، أن الشركة أدخلت مؤخرًا عددا من التحاليل التى لم توجد فى مصر من قبل، مثل التحليلات الجينية الخاصة بمرضى الأورام، وتحليلات البيولوجيا الجزيئية، مؤكدة أن أهمية تلك التحاليل تكمن فى قدرتها على معرفة احتمالية تعرض الشخص لمرض وراثى معين، واكتشاف ما إذا كانت العلاجات التى يتلقاها مجدية أم لا؟



ولفتت إلى أنه يتم عقد اجتماعات دورية لأطباء كل تخصص لتعريفهم بالتحاليل الجديدة، ومدى دقتها، وكيفية الاستفادة منها، إضافة إلى توضيح أهمية التحليل الجديد للأطباء فى ورقة النتائج التى يستلمها المريض.



وأوضحت أن تحرير سعر الصرف رفع تكلفة الشرائح المستخدمة فى التحايل بنسبة كبيرة، إضافة إلى زيادة أسعار أجهزة التحليل المستوردة والتى تقوم شركات كبرى بتصنيعها خصيصا للمختبر، مما دفعهم إلى تحريك أسعار الخدمات بنسبة طفيفة.



وأشارت الشربينى إلى أنهم حركوا أسعار التحاليل بنسبة %10 فقط فى نطاق القاهرة الكبرى، لكنها مازالت على ما كانت عليه قبل التعويم بالمحافظات خارج القاهرة بالدلتا والصعيد.



وأرجعت العضو المنتدب لسلسلسة معامل المختبر انخفاض نسبة تحريك أسعار الخدمة إلى أنهم يتعاملون مع أكبر الشركات الموردة للأجهزة الخاصة بمعامل التحليل، مما جعلهم يحصلون على أسعار خاصة أقل، إضافة إلى أنهم يشعرون بمعاناة المواطنين من الظروف الاقتصادية التى ضربت البلاد بعد التعويم.



وعن إماكنية دخول السلسلة فى اندماجات، أكدت الشربينى أنهم يخططون للشراكة مع بعض الكيانات الكبيرة لتحسين الخدمة للمريض، وتخفيض السعر، لكن لم يتم الاستقرار على كيان محدد حتى الآن، قائلة: «الأمر لا يزال تحت الدراسة».



وحول الأخبار المتداولة عن نيتهم الدخول فى شراكة مع «أبراج كابيتال» أو استحواذهم على السلسلة، أوضحت الشربينى أنه لا يوجد أى تواصل مع «أبراج»، ولا توجد أى نية للدخول فى أى شراكة معهم.



ولفتت إلى أن تداول هذه الأخبار جاء بعد استحواذ «أبراج» على معامل البرج، ومستشفى القاهرة التخصصى.



وأسست الدكتورة مؤمنة كامل سلسلة معامل المختبر عام 1979 من خلال فرع واحد، وتوسعت لتصبح أكبر سلسلة معامل بالشرق الأوسط ليصل عدد الفروع الى 170 فرعا منهم 8 بالسودان، ولديها 1500 موظف من بينهم 200 دكتور وأستاذ جامعة فى مجال التحاليل الطبية.



وقدرت الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لسلسلة معامل المختبر حصتهم السوقية من المعامل الخاصة بنسبة %20، موكدة أنه من الصعب حساب الحصة السوقية لأى كيان فى مجال التحاليل الطبية داخل مصر.



وأرجعت الشربينى صعوبة ذلك بأن سوق التحاليل الطبية فى مصر متعدد ومتنوع، إذ يوجد معامل لدى وزارة الصحة، والجامعات المصرية، ومعامل تابعة للقوات المسلحة والشرطة، إضافة للمعامل الصغيرة التى يديرها الأشخاص ثم سلاسل المعامل التى تسيطر على نسبة كبيرة.



وأشارت إلى أنهم يخططون فى الفترة المقبلة للتوسع فى مجال الأشعة التشخيصية إذ يوجد لدى السلسلة فرعان للأشعة بالمهندسين ومدينة نصر، يتم من خلالهم إجراء الأشعة للشركات، وذلك حين طلبها تعيين عمالة جديدة والبنوك وشركات الرعاية الصحية.



وأكدت الشربينى أنهم يؤمنون أن %70 من التشخيص الطبى الصحيح يعتمد على النتائح الصحيحة فى التحاليل، لذلك تم العمل على تطوير المعمل المركزى بأحدث أجهزة الاختبار والمعدات فى العالم، والتى تجرى الاختبارات الإكلينيكية «الأندرو» الأكثر دقة، والتى كان من الصعب القيام بها فى السابق.



ولفتت إلى أن السلسلة قامت بتجهيز معاملها المركزية بأحدث التقنيات وأجهزة الاختبار من خلال المعدات الطبية المستخدمة، من خلال الشراكة التى عقدها المعمل مع أكبر موردى أجهزة الفحص الطبى فى العالم، وهى شركات «روش، وسيمنز، وسيسمكس» فى عملية تحليل الاختبارات.



وأكدت تعاقد المعمل مع هذه الشركات جعلت مصر لديها وحدة فحص البيولوجيا الجزيئية، ووحدات فحص درجة استجابة المريض للعلاج، إذ يصل عدد التحاليل اليومية التى تقوم بها الأجهزة بالوحدات الجديدة إلـى 20 ألف تحليل يوميًّا، منها جهاز لشركة سيمنس يُجرى 240 تحليلا بالساعة.



وعن رأيها فى مشروع القوانين المقدمة، والتى تسمح لخريجى كليات العلوم والصيدلة والبيطريين فتح معامل تحاليل، قالت الشربينى إنه من المهم أن يكون هناك طبيب بشرى فى أى معمل تحاليل، ويعمل تحت إشرافه خريجو تلك الكيات، وذلك لعدم معرفتهم الكاملة بعلم التحاليل وتأثيرها على الإنسان ودلالتها.



وأكدت الشربينى أن الطبيب البشرى هو الوحيد الذى لديه القدرة على قراءة التحليل وربطه بين التحاليل الأخرى التى يجريها للمريض، إضافة إلى أن الطبيب دوره يكتمل بكتابة العلاج المناسب والتشخيص السليم فى المعمل، وهو ما لا يمكن لخريجى بقية الكليات معرفته.

