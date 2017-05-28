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استثمار
مطروح تسلم عقود الملكية لمستثمرى سيوة
الأحد 28 مايو 2017 10:29 ص
محافظ مطروح يتفقد واحة سيوة
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محافظ مطروح يتفقد واحة سيوة
معتز محمود:
أنتهت محافظة مطروح من، تسليم عقود تملك الأراضى الخاصة بمشروعين فى واحة سيوة، بعضها فى خطوة لتشجيع المستثمرين الجادين بالمحافظة، لزيادة استثمارتهم فى الفترة المقبلة.
قال مصدر مطلع بإدارة الاستثمار بمحافظة مطروح، إن المحافظة بالتزامن مع توقيع عقود مشروعات جديدة بواحة سيوة، أنهت إجراءات نقل ملكية الأراضى الخاصة بمشروعيين استثماريين بالواحة، لافتاً إلى أن المشروعات تتنوع بين الاستثمارات السياحية والزراعية.
وأضافت فى تصريحات لـ«المال»، أن علاء أبوزيد، محافظ مطروح، سلم عقود أرض منتجع شالى، وهو مشروع سياحى بواحة سيوة، وعقود المزرعة التجريبية لشركة دلتا للتنمية، وهو مشروع زراعى، بعد التزامهم بسداد المستحقات المالية بنسبة %100، والبرنامج الزمنى للتنفيذ.
وأشار إلى أن الخطوة، تمثل رسالة إيجابية للاستثمار فى واحة سيوة، بتوقيع عقود 5 مشروعات استثمارية بقيمة 2 مليار جنيه.
وقررت محافظة مطروح نهاية الأسبوع الماضى فسخ العقود المبرمة مع 28 مشروعا استثماريا، لرجال أعمال وفنانين، على مساحات تتجاوز 16 مليون متر مربع، لعدم الالتزام بالبرنامج الزمنى، وتعتزم المحافظة إعادة طرح الأراضى المسحوبة على المستثمرين.
وقال علاء أبوزيد، محافظ مطروح، إن هذه الأراضى استردت لعدم التزام أصحابها، بتنفيذ شروط التخصيص الصادرة لهم، مشددا على أن أى تواجد على الأراضى بعد سحبها يعتبر تعديًا على أملاك الدولة.
وأضاف أن المساحة التى استردها تبلغ 16.2 مليون متر مربع، بقيمة 7.7 مليار جنيه، تتوزع على مدن العلمين، وسيوة، والضبعة، والحمام، ومرسى مطروح.
استثمار
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