التنمية السياحية تحصد مليار جنيه من تخصيص الأراضي

هيئة التنمية السياحية

%46.2 نموا في الفوائض المحققة بعام الأزمة والتعويم



أحمد عاشور:



اقتربت هيئة التنمية السياحية من تحقيق إيرادات تصل إلى مليار جنيه قبل انقضاء العام المالى الجارى، مقارنة بنحو 700 مليون جنيه عوائد مستهدفة.



وقال سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى للهيئة، إنها نجحت فى تحقيق إيرادات بقيمة 918 مليون جنيه حتى أول أمس، بزيادة 218 مليون جنيه بنسبة %31 عن الخطة المستهدفة للعام المالى الجارى.



وأضاف أن الهيئة تمكنت من تحقيق فائض بقيمة 632 مليون جنيه، مقابل 432 مليونا كانت مستهدفة بنهاية يونيو المقبل، بنسبة زيادة %46.2، رغم الظروف الصعبة التى مر بها القطاع السياحى خاصة خلال العام الماضى 2016 الذى احتدت فيه أزمة تراجع أعداد الوفود السياحية لمصر على خلفية سقوط طائرة روسية فوق سيناء نهاية أكتوبر 2015، موضحا أن الإيرادات المحققة تنقسم مناصفة بين مقدمات وتحصيل أقساط أراض حصل عليها المستثمرون فى أوقات سابقة.



يشار إلى أن «التنمية السياحية» كانت قد خصصت نحو 16.5 مليون متر مربع للمستثمرين منذ بداية العام المالى الجارى لإقامة مشروعات جديدة.



وشهدت فترة ما بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر من العام الماضى تراجع عدد كبير من المستثمرين عن إقامة مشروعات على أراض طرحتها «التنمية السياحية»، لعدم قدرتهم على سداد الدفعة المقدمة، خاصة وأن تسعير ما تم بالدولار، الذى ارتفعت قيمته بأكثر من %110 أمام الجنيه.



وقررت الهيئة فى مارس الماضى تسعير أراضيها بالجنيه بدلاً من الدولار، للحفاظ على حجم الطلب، وسيتم تطبيق هذا النظام الجديد على الأراضى المرفقة بمطار رأس سدر، التى ستطرح قبل نهاية يونيو المقبل.